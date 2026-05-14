L’écrivaine Adriana Trigiani, qui signera un nouveau roman dans l’univers du «Parrain» centré sur les femmes du clan Corleone. Image: www.imago-images.de

Le «Parrain» revient avec un roman écrit par une femme

La saga du «Parrain» va s’enrichir d’un nouvel ouvrage prévu pour 2027, cette fois centré sur le point de vue des femmes du clan Corleone et écrit par une auteure américaine.

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Un nouvel épisode de la saga littéraire «Le Parrain» va être publié à l'automne 2027. Ce premier volet imaginé par une écrivaine prendra le point de vue des femmes du fameux clan mafieux.

La maison d'édition Random House a acquis les droits du livre, intitulé «Connie», a annoncé mercredi l'auteure Adriana Trigiani sur le réseau social Facebook. Connie est la seule fille de Vito Corleone, chef de famille mafieuse fictionnelle et père de Michael, son successeur.

C'est le quatrième opus autorisé par la famille de l'écrivain Mario Puzo, auteur des deux premiers livres, depuis son décès, en 1999. Avant «Connie» avaient été publiés «Le retour du parrain» (2004) et «La vengeance du parrain» (2006), qui s'inscrivaient dans la suite chronologique des deux ouvrages originels.

La collection comprend également «La famille Corleone» (2012), considéré comme à part, car c'est un préquel qui se passe durant la grande dépression, avant les événements du «Parrain».

«Une perspective nouvelle»

Adriana Trigiani explique:

«J'entre dans le monde de Mario [Puzo] et nous prenons le point de vue des femmes du 'Parrain'»

La famille Puzo a sollicité Adriana Trigiani après la publication d'un texte, en septembre 2024, dans lequel elle regrettait le sort réservé aux femmes par les écrivains italo-américains. «'Le Parrain' est un livre captivant», écrivait-elle, «mais quand j'y ai cherché une matriarche, elle faisait cruellement défaut.»

Anthony Puzo, fils de Mario, a expliqué au site Publishers Weekly que la famille cherchait «quelqu'un qui puisse raconter à nouveau cette histoire avec une perspective nouvelle».

Les droits du livre ont déjà été vendus dans huit pays, dont la France et l'Allemagne.

Le premier livre de la saga familiale, «Le Parrain» (1969), s'est vendu à 21 millions d'exemplaires. Il a été porté à l'écran dans deux films de Francis Ford Coppola, «Le Parrain» (1972) et «Le Parrain 2» (1974), qui ont été récompensés par neuf Oscars.

Un troisième long métrage, «Le Parrain 3» (1990), n'est pas tiré d'un livre mais basé sur un scénario original.

Mario Puzo a publié un second livre, «Le Sicilien» (1984), qui n'est pas une suite, mais un récit distinct sur le héros sicilien Salvatore Giuliano. (tib/ats)