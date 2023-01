Sorry, Donald! L'ancien président milliardaire n'héritera strictement rien de la fortune de sa première épouse, Ivana, décédée l'été dernier. Image: AP

Donald Trump a été déshérité par son ex

La nounou des enfants, en revanche, a hérité d'un condo à 1 million de dollars en Floride, et du chien, Tiger Trump.

Souvenez-nous: en juillet dernier, Ivana Trump, première épouse du 45e président des Etats-Unis et maman de trois de ses cinq enfants (Donald Junior, Ivanka et Eric), trépassait brutalement à 73 ans, des suites d'une chute dans les escaliers.

Sept mois après ce décès tragique, l'Insider a dévoilé en exclusivité les détails de la succession de la business woman disparue, estimée à 34 millions de dollars.

Fringues, fric, chien et portefeuille immobilier

Selon le testament consulté par le média économique américain, Ivana a pensé à tout: son chien, ses enfants, la Croix-Rouge et même l'ancienne nounou, Dorothy Curry.

Si la majorité de sa fortune et de ses biens personnels ont été partagés entre ses trois enfants - aussi gratifiés d'une maison en plein coeur de New York, à deux pâtés de Central Park, d'une propriété à Saint-Tropez et d'une autre en République tchèque, sans oublier ses bijoux et le prix de vente des manteaux de fourrure -, la baby-sitter n'est pas en reste.

En parlant de la fille Trump... Analyse Les «parias» Ivanka Trump et Jared Kushner se reconstruisent en Floride de Marine Brunner

Dorothy Curry, ex-assistante et amie d'Ivana Trump depuis plus de trente ans, est devenue l'heureuse propriétaire d'un appartement de Floride estimé à 1,14 millions de dollars.

La mondaine disparue plaçait une telle confiance en cette «femme incroyable», considérée comme une deuxième maman par Eric, Ivanka et Donald Junior, que Dorothy s'est aussi vu confié l'écrasante responsabilité de Tiger, le Yorkshire terrier bien-aimé d'Ivana.

Tiger et Ivana, en 2018.

Le reste - à savoir l'impressionnant dressing d'Ivana - a été été donné à des associations caritatives, dont la Croix-Rouge et l'Armée du Salut.

Seul grand absent?

Il manque toutefois une personnalité notable sur l'acte de succession: Donald Trump en personne, dont Ivana a divorcé en 1990, après quinze ans de vie commune.

La relation entre Ivana et Donald Trump a été aussi pleine de fric que de remous.

Au terme de moult bisbilles financières, l'ancien couple avait pourtant fini par se réconcilier. Présent lors des funérailles en juillet, Donald Trump a accordé à son ancienne épouse l'ultime honneur d'être enterrée sur son terrain de golf préféré.

Il semblerait que Donald avait une bonne raison à cela... Trump a enterré son ex sur son terrain de golf préféré de Marine Brunner

Que l'ancien président des Etats-Unis ait été rayé du testament par son ex-femme a en tout cas régalé les trolls d'Internet. «Un remboursement d'outre-tombe!» s'est moqué sur Twitter un internaute. (mbr)