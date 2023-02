Vous aimez ce genre de boissons? On en parle dans cinq minutes. shutterstock / watson

Messieurs, boire du Coca ou du Pepsi ferait grossir vos testicules

On pose cette canette de soda et on va se servir un grand verre d'eau.

Plus de «Société»

Vous aimez le Coca? Ou pire, le Pepsi? Si vous possédez des testicules, vous allez peut-être boire un peu moins de ces sodas à l'avenir, sauf si vous avez toujours rêvé d'avoir les cartouchières plus grandes que le fusil (c'est un parti pris).

Vous pouvez vous faire pousser le fusil, sinon:

C'est une étude réalisée sur une trentaine de souris qui met ce phénomène en lumière. Des chercheurs ont fait boire du Coca et du Pepsi à des rongeurs sur quinze jours et les résultats montrent que les souris mâles adultes adeptes de ces sodas avaient un taux de testostérone plus élevé que leurs congénères, à qui on avait donné uniquement de l'eau. Plus de testostérone et surtout, des noisettes plus grosses.

Testostérone au max, yeaaaah!

via GIPHY «J'bois du Coca et j'fais des pompes, y a quoiiii?»

Lors des tests, les chercheurs ont notamment pesé les minuscules roubignoles des souris et ont ainsi constaté que «le diamètre longitudinal des testicules a augmenté [...], que les diamètres transversaux des testicules ont été augmentés [...], idem pour les concentrations sériques de testostérone».

En plus, le Pepsi, c'est dégueulasse (et c'est encore pire quand c'est mélangé avec du LAIT!!):

L'étude a été publiée dans Acta Endocrinologica, le journal international de la société roumaine d'endocrinologie. Les résultats sont toutefois à relativiser: une autre étude, réalisée plusieurs années plus tôt et publiée dans la même revue médicale, démontrait que faire boire du Coca à des souris n'avait aucun impact sur elles. À quand une nouvelle étude pour trancher?

Dans le doute, molo sur le Coca et le Pepsi, d'accord? Pas très envie de voir de futures générations d'humains mutants avec des pastèques dans le slip...

À propos, c'est lequel que vous détestez le plus?

La rédac de watson s'est prêtée à une dégustation à l'aveugle: