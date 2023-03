«Une pipe» et 4 autres cadeaux offerts aux femmes ce 8 mars

Qu'elles soient pénibles, énervantes, dures ou juste lourdes, les histoires sexistes du quotidien sont nombreuses . Il n'y a eu qu'à tendre un micro et une caméra dans l'open space pour en dénicher de nombreuses, entre les regards lubriques, le harcèlement de rue, les blagues de beaufs...

Ce mercredi 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Chez watson, on a demandé aux collègues féminines de raconter une anecdote sexiste ou ce qui les énervait au quotidien en tant que femme.

