Le pire festival du monde fait son retour en 2024

Vous n'allez pas y croire, mais après le fiasco de la première édition du Fyre Festival, Billy McFarland est de retour aux affaires. Après six ans de prison, il a rédigé 50 pages d'un super projet intitulé Fyre Festival II.

Le Fyre Festival 2017 a été un énorme succès. Enfin, si l’objectif était de faire la Une de la presse mondiale. L'événement a tourné à la catastrophe industrielle et Netflix ne pouvait pas passer à côté d'une telle aubaine: une série documentaire avait vu le jour.

Six ans plus tard et après un passage à l'ombre, Billy McFarland, le responsable de ce chaos mémorable, est de retour. Libre depuis plus d'un an, il peut reprendre son train-train quotidien. Et apparemment, le bougre a des idées: il souhaite remettre le couvert et lancer un nouveau Fyre Festival en 2024.

Il prépare sa petite affaire depuis plusieurs mois Sorti de prison, le boss du Fyre Festival est sur un «projet fou»

Le fraudeur en chef n'est pas rassasié pour un sou (rappelons qu'il a arnaqué les investisseurs pour près de 30 millions de dollars). Affublé de son magnifique peignoir blanc et ses AirPods dans les oreilles, McFarland a annoncé un Fyre Festival II dans une vidéo sur TikTok.

Après un discours, digne d'un coach de vie sur Linkedin, l'entrepreneur-arnaqueur assure avoir rédigé «un dossier de 50 pages» détaillant sa capacité à «rassembler des gens du monde entier pour réaliser l'impossible».

Sauf que la méfiance est de mise, puisque le bougre est beau parleur. Par le passé, le Elisabeth Holmes de l'événementiel se pavanait en valorisant Fyre Media à 90 millions de dollars, alors que les autorités ont estimé que l'entreprise n'avait réalisé qu'environ 60 000 dollars de chiffre d'affaires.

Les festivaliers se pressent

Mais alors, qui voudrait renouveler l'expérience après une telle débâcle? Surprise, il y a des volontaires. Une centaine de billets en prévente ont été mis en vente lundi et, bien qu'il n'y ait pas encore de programmation, ils se sont vendus en une journée. Et la suite annonce un panel de billets, allant de 799 dollars à 7 999 dollars. Disons que ça fait cher la désillusion le festival. Pour citer le philosophe Booba:

«La piraterie n'est jamais finie» Booba

Le site officiel annonce l’événement pour le 6 décembre 2024, même s’il est précisé que la date pourrait changer et qu'il se déroulera dans les Caraïbes. McFarland a par ailleurs affirmé avoir déjà obtenu un financement pour la nouvelle édition et retrouvé son équipe d'organisation pour monter le projet. Même Andy King a répondu présent, le producteur new-yorkais qui a vu sa cote de popularité exploser après le doc sur Netflix.

Espérons que les précédents festivaliers ne lui tiendront pas rigueur: les souvenirs prégnants des tentes et des sandwichs préemballés au lieu des somptueuses villas et des repas promis ne sont pas effacés. Un internaute s'est même frotté les yeux et a commenté la vidéo TikTok: «Is this AI (réd: est-ce de l'IA)», alors que d'autres ont conseillé aux plateformes de streaming Netflix et Hulu de se tenir prêtes pour torcher un second documentaire.

Persistant dans son délire entrepreneurial, McFarland a assuré qu'il y avait des offres sur la table pour organiser le festival dans divers endroits au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, bien que lui et son équipe aient décidé de retourner dans les Caraïbes. Encore faut-il que les autorités acceptent de voir débarquer ce bonimenteur sur leurs terres: le gouvernement des Bahamas avait interdit le retour du Fyre Festival.

Mais rien n'arrête McFarland. Le bonhomme voit encore plus grand: il a promis une poignée de «pop-ups et événements à travers le monde». Sa ténacité force l'admiration, mais pourrait-il se relever d'une nouvelle catastrophe?