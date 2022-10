Mais que nous prépare encore Billy McFarland? Image: keystone / tiktok / dr

Sorti de prison, le boss du Fyre Festival est sur un «projet fou»

Après quatre ans derrière les barreaux à cause de l'immense arnaque du Fyre Festival, Billy McFarland semble s'être remis au boulot. Il a lâché des indices en vidéo pour son nouveau «projet fou». Légal, cette fois?

Le Fyre Festival promettait d'être la plus grosse fiesta jamais organisée, avec de belles têtes d'affiche au programme dans le cadre idyllique des Bahamas. Sauf que la fête n'a, justement, jamais été organisée comme elle avait été vendue et s'est avérée être une escroquerie monstrueuse. Des documentaires ont conté cette belle histoire, dont FYRE: le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu, sur Netflix. Je vous invite à le regarder. C'est une pépite.

Billy McFarland, ici en mars 2018, à New York, avait plaidé coupable. Image: AP NY

Billy McFarland, à l'origine de cette arnaque, a été condamné en 2018 à six ans de prison. Il en est sorti en mars de cette année et depuis, l'escroc (repenti?) n'a manifestement pas chômé. Dans une vidéo publiée ce 24 octobre sur TikTok et supprimée par la plateforme selon ses dires, celui qui veut votre argent vous propose de vous impliquer dans «quelque chose de nouveau».

«C'est un peu plus fou, mais beaucoup plus grand que tout ce que j'ai pu essayer auparavant. Je vous promets de tout vous dire en novembre, mais avant d'y arriver, il y a une chose que vous devez savoir. Cette fois, tout le monde est invité.» Billy McFarland dans la vidéo supprimée.

Le boss du Fyre Festival retourne ensuite son tableau blanc pour révéler une carte. C'est sur une chasse au trésor que Billy McFarland travaille depuis quatre ans en prison...? Il conclut sa vidéo en arrachant la carte, dévoilant un numéro de téléphone. C'est, semble-t-il, à cause de ce point que la vidéo a été supprimée car depuis, il l'a repostée en censurant le numéro.

Vidéo: watson

Selon TMZ, qui n'a pas eu peur de se prendre un virus ou que sais-je, a envoyé un sms au numéro et suivi les étapes indiquées.

Image: capture d'écran TMZ

- Bienvenue à la chasse au trésor! Dépose tes coordonnées pour monter à bord.

- Tu vas rejoindre le navire? Une fois que tu te seras ajouté, tu auras le premier indice.

Le premier indice est une vidéo de 13 secondes sur YouTube, où on voit des requins, une plongeuse, une bouteille (avec un autre indice?!) et des mouettes (ou d'autres oiseaux aux pattes palmées, je ne suis pas ornithologue).

Si on en croit le monsieur qui mentait sans vergogne pour vous prendre votre argent en échange d'un festival qui n'existait pas, on en saura plus en novembre. Can't wait.

