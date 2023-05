Bilal Hassani, le parquet de Metz et des associations ont déposé des plaintes suite au cyberharcèlement dont l'artiste français a été victime. image: capture d'écran instagram

Face à la vague de haine, Bilal Hassani contre-attaque

Le chanteur français porte plainte pour «menace et harcèlement» suite au déferlement de haine qui avait ponctué son projet de concert au sein d'une ancienne église de Metz, le 5 avril.

Il l'avait annoncé, il l'a fait; Bilal Hassani a décidé de déposer plaint après que l'un de ses concerts a été annulé en raison de la vague de haine qu'il a reçue sur les réseaux. Petit retour sur les faits.

L'une des dates de la tournée de Bilal pour promouvoir son dernier album Théorème a généré une violente polémique. En cause, l'emplacement de la scène, située dans une basilique désacralisée désormais aux mains de la ville de Metz. En effet, le show aurait dû se tenir le 5 avril au sein de l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, laquelle accueille désormais des événements culturels et musicaux.

Sitôt l'annonce faite, des collectifs identitaires n'avaient pas hésité à saisir les réseaux pour exprimer leur désapprobation et partager leur indignation. Cela a notamment été le cas du collectif Aurora Lorraine, qui s'était fendu d'un message sur Instagram pour expliquer que le concert de Bilal Hassani, «égérie d'un monde nihiliste et matérialiste», n’avait «pas sa place» au sein de l'ancienne église.

La réaction du collectif Aurora Lorraine👇

Vidéo: instagram

Un message envoyé au chanteur via le compte Instagram du groupe Aurora Lorraine (@aurora__lorraine). En légende: «Le message est clair sur les murs de Metz ! Hassani tu n’es pas le bienvenu ici!» image: capture d'écran Instagram

Le groupuscule estimait en outre que la présence du chanteur allait «hideusement profaner l'ancienne église» représentant un «héritage qu’on doit défendre» face «à la tempête du wokisme qui souffle un par un les piliers de notre civilisation».

Dans le sillage de ces déclarations, Bilal Hassani avait reçu tant de messages haineux et de menaces que Live Nations, producteur de sa tournée, avait décidé d'annuler le concert.

L'artiste et sa mère s'étaient alors rendus sur le plateau de l'émission C à vous pour expliquer cette décision, et avaient exprimé leur déception. Bilal avait dit envisager saisir la justice - et c'est désormais chose faite.

Plainte contre X

Une plainte a été déposée vendredi, pour des chefs de «provocation publique et directe à commettre un crime ou un délit», «provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence», «menace et harcèlement», indique lundi le Huffington Post.



Comme le spécifient les avocats de l'artiste, il s'agit d'une plainte contre X, «à laquelle nous avons joint tous les éléments d’identification sur lesquels on souhaite que les enquêteurs se concentrent». Dans le cadre de cette démarche, les réseaux sociaux ont été passés au peigne fin.

«On a identifié des particuliers ou des groupements identitaires qui ont envoyé des messages haineux, même après l’annulation du concert, à l’égard de notre client (...) Quand un tweet violent fait 500 000 vues, on ne peut pas considérer qu’il n’y a pas une responsabilité derrière.» Isabelle Wekstein et Clara Steg, avocates au barreau de Paris The huffington post citant l'afp

De son côté, le parquet de Metz s’était autosaisi et avait ouvert, le 6 avril, une enquête contre X pour, notamment, des chefs de «menaces de délit» et « provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l’orientation sexuelle».

La plainte fait écho à celle déposée par les associations Stop Homophobie et Mousse contre l’association de catholiques traditionalistes Civitas, pour «discrimination en raison de l’identité de genre».

Bilal Hassani n'a pour l'heure pas commenté cette procédure.

(jod)

