Les photos de la lune de miel de Sofia Richie vont vous déprimer😎

Vous êtes en manque de soleil? Ne regardez pas les photos de la lune de miel de Sofia Richie, cette personne riche qui nous rappelle que nous sommes pauvres.

Sofia Richie, qui s'est mariée il y a deux semaines dans le sud de la France, est actuellement en lune de miel. Selon plusieurs rumeurs, le couple passerait les premiers jours en tant que jeunes mariés aux îles Fidji. Et pour le plus grand bonheur des internautes, la jeune mariée partage presque tout de ses vacances sur son compte Instagram et TikTok.

Après le mariage so perfect, la lune de miel idéale

«Salut les nazes! Regardez comme je vis ma meilleure vie!»

Image: instagram

«Salut les nazes! Moi, pour aller à la plage, je prends un sac en crochet Prada, tout simple.»

Image: instagram

Au cas où on n'aurait pas compris qu'elle est riche, elle publie même sa petite trousse de plage, en cuir de veau blanc.

Image: instagram

«Salut les nazes, c'est pas une trousse de plage, c'est mon sac à main.... Daaaah!»

image: instagram

«Salut les nazes, on vous embrasse!»

Image: instagram

«Salut les nazes, nous quand on dîne sur la plage, c'est sur un tapis de pétales de roses... parce que c'est romantique, ok!»

Image: instagram

Et voici la vidéo du dîner soooo romantic!👇

Vidéo: extern / rest

«L'éternité ne suffit pas»... oh wow! C'est beau comme du Baudelaire!

«Salut les nazes, new day, new look!»

Le seul truc cool de sa lune de miel? Le sac en forme de chien saucisse

Image: instagram

«Salut les nazes, oui, on a fait cette fameuse photo de balade à vélo.»

Image: instagram

«Salut les nazes, nous on a le droit à des cocktails personnalisés, The Elliot et The Sofia parce qu'on est des staaaaaaars.»

Image: instagram

Elliot Grainge s'est prêté au jeu de l'influenceuse et a commenté, en voix off, la vidéo de sa femme sur laquelle elle se prépare pour un date romantique. Et s'il y a une chose à retenir, c'est qu'Elliot ne comprend rien au maquillage.

Quand Elliot Grainge parle de maquillage, ça donne ça:

Vidéo: extern / rest

Les internautes adorent

«Plan pour la journée: regarder à nouveau tous les TikToks du mariage et da la lune de miel de Sofia Richie.»

«Elle a vraiment eu sa lune de miel là où je rêve de la faire aussi. Je veux juste sa vie!!»

«J'adore tout le contenu du mariage et de la lune de miel de Sofia Richie 😍🫶🏾🥰.»

