Pour la gen Z, ces emojis sont pour les vieux... Hé les kids, fermez-la ❤️

Selon un vieux sondage qui a refait surface, la génération Z qualifie de boomers les utilisateurs de certains emojis, comme le ❤️. Hé les enfants, un peu de respect pour les anciens, OK?

Il y a d'abord eu Vice, le Vogue de la décadence et des gens cool, qui s'est attaqué aux GIFs. Genre, c'est un truc de boomers. LOL. (Ok, je retire ce LOL.) Mais la génération Z a décidé d'ajouter elle aussi sa pierre à l'édifice des trucs qu'il faut pas faire sous peine de passer pour un vieux con. Ces jeunes insolents ingrats, nés entre 1997 et 2010, ont cancel l'utilisation de certains emojis.

C'est le New York Post qui a ressorti une vieille étude de l'institut Perspectus Global, réalisée il y a plusieurs mois et menée auprès de 2000 personnes. Et selon les résultats, pour une majorité de personnes âgées de 16 à 29 ans, envoyer un pouce en l'air, un singe qui se cache les yeux ou un cœur est un signe que vous êtes vieux.

Alors d'accord, ce pouce levé 👍 , c'est de la merde. Je juge très fort mon père quand il m'en envoie un. Encore plus quand il déterre les morts en me répondant: «Je fais ce que je veux avec les émoticônes* 💩»

(*Papa, «émoticônes», c'est non.)

Mais la liste des emojis cancel par ces jeunes ingrats ne s'arrête pas là, ils sont prolifiques quand il s'agit de décréter des trucs vraiment très important pour le bon fonctionnement de la société. On trouve donc:

Le pouce en l'air 👍

Le cœur rouge ❤️

La main qui dit OK 👌

Le vu ✅

Le caca 💩

Le visage qui pleure fort 😭

Le singe qui se cache les yeux 🙈

Les applaudissements 👏

La marque de baiser de rouge à lèvres 💋

Le visage qui grimace 😬

Ce qui veut dire qu'un tel échange, selon ces gens qui n'ont pas l'âge de boire du cidre, c'est un truc de vieux:

Moi J'ai paumé mes clés 😭 j'ai marché dans une 💩 et j'ai raté le train 🙈 vie de merde 😬 bon, à toute ❤️

Papa OK 👍

En fait, selon ces fragiles, qui se sont exprimés sur Reddit ou Twitter sur ces sujets qui changent la face du monde en profondeur, le pouce en l'air, c'est «passif-agressif».

Traduction: «L'emoji pouce en l'air est tellement passif-agressif, je peux pas vraiment l'expliquer.» Merci pour cet éclairage. Et c'est quoi le problème avec les autres emojis?

Les pros du cancel

La Gen Z n'en est pas à son coup d'essai en matière de cancel de tout et n'importe quoi. En 2020, sur TikTok, une certaine @glowyberd avait publié une vidéo dans laquelle elle expliquait que personne n'a l'air plus stylé avec la raie sur le côté qu'en la définissant au milieu. BOOM(er), 2,8 millions de vues. Oui, oui, on parle bien de cheveux et de savoir où il faut se grailler le cuir chevelu avec un peigne pour diviser sa touffe pour être cool.

Un immense débat d'importance internationale qui a vu naître, sous cette publication, plus de 100 000 commentaires pour savoir si c'est bien ou pas de se dessiner la raie au milieu. En parallèle, de nombreux jeunes «Zedistes» ont aussi cancel le port des jeans slim (hé les kids, vos pattes d'eph, on les portait déjà en 2003, nos parents aussi en 1974) ou l'amour de ma génération pour Harry Potter (mangez vos morts).

Nous ❤️

Après, bon... Si ça les amuse de critiquer Harry Potter ou le slim, ou définir ce qui est in et ce qui est out, pourquoi pas. Entre deux chorégraphies pétées sur TikTok, ça les occupe.

...

Image: giphy

Signé: une «vieille» meuf de 31 ans qui avait l'impression d'être encore un peu cool malgré son grand âge, sa raie décentrée, ses jeans bien slim, les GIFs qu'elle envoie par kilos sur WhatsApp et ses références quotidiennes à Harry Potter (bande de moldus). Allez, sans rancune les kids... ❤️

