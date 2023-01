Bernard Madoff a vécu de nombreuses années dans un penthouse dans l'Upper East Side.

Personne ne veut acheter le penthouse de Madoff à NYC

Alors que Bernard Madoff est le sujet d'un docu-série sur Netflix, son ancien appartement de Manhattan ne trouve désespérément pas d'acheteur. Pourtant, 18 millions de dollars, c'est une affaire!

C'est une information de mon média de prédilection, celui qui qualifie watson de blog, j'ai nommé le New York Post. Le journal new-yorkais l'affirme: l'ancien penthouse de Bernie Madoff à New York a été retiré du marché après sept mois sans aucune offre.

Mais revenons à nos moutons et au penthouse de feu Madoff dont l'histoire fait l'objet d'un nouveau docu-série sur Netflix. C'est la troisième fois depuis l'arrestation du criminel financier le 11 décembre 2008 que l'appartement situé dans l'Upper East Side est mis en vente.

Le logement, où Madoff vivait avec sa femme Ruth depuis 1984 et où il est même devenu président du conseil d'administration de la coopérative, a été saisi après son arrestation.

Le magnat de l'immobilier Alfred Kahn et sa femme ont été les premiers acheteurs de l'après-Madoff à acquérir l'appartement en 2010 pour 8 millions de dollars. Mais trois ans plus tard, ils ont remis le penthouse sur le marché en demandant 17,25 millions de dollars. Alfred Kahn avait peur du karma, avait affirmé sa femme à l'époque au New York Post. D'ailleurs, juste avant qu'ils emménagent, l'appartement avait été victime d'un mystérieux incendie.

Il a ensuite été racheté par l'investisseur immobilier Lawrence Benenson en 2014 pour 14 millions de dollars, ainsi que la résidence adjacente, qu'il a achetée pour 4 millions de dollars en 2016. La propriété de trois chambres et trois salles de bains et demie a été mise sur le marché l'année dernière pour 18,5 millions de dollars, combinée avec l'unité adjacente de quatre chambres et trois salles de bains.

Mais aucun acheteur ne s'est présenté. Stéphane Plaza dirait probablement que ce bien est surestimé. Difficile à dire dans la mesure où le New York Post, «ce petit blog américain», n'a pas dévoilé les mètres carrés.

Ça ne nous empêche pas de visiter ce superbe penthouse.

Par ici la visite!

Commençons avec l'un des salons. Rien à dire niveau déco, on est dans sur du home staging de luxe: chic et boring.

Image: Douglas Elliman

La même pièce d'un autre point de vue.

Image: Douglas Elliman

La bibliothèque donne envie de s'allumer un cigare et de boire un whisky tout en réfléchissant à comment conquérir le monde.

Image: Douglas Elliman

La cuisine est parfaitement décevante. Elle est parfaitement équipée mais mon Dieu, qu'elle est petite!

Image: Douglas Elliman

Evidemment, la terrasse, c'est le gros plus de ce penthouse.

Image: Douglas Elliman

On ne sait pas si l'autruche est comprise dans le prix de l'appartement.

Image: Douglas Elliman

Imaginez, vous avez des invités, il pleut des cordes dehors et vous n'osez pas leur demander d'enlever leurs chaussures...

Image: Douglas Elliman

Le photographe a à peine retouché la lumière extérieure.

Image: Douglas Elliman

