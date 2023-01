Cette Espagnole pourrait être la nouvelle doyenne de l'humanité

Aucun organisme officiel n'attribue ces titres de doyen ou doyenne, mais les spécialistes s'accordaient pour dire que soeur André était jusqu'à présent la personne vivante la plus âgée dont l'état civil avait été vérifié.

L'organisation du Guinness doit prendre une décision officielle après vérification de documents officiels et interview de la famille de Mme Morera, a précisé M. Young, qui est également directeur de la base de données de recherche sur les supercentenaires du Gerontology Research Group.

«Elle est en bonne santé et est surprise et reconnaissante de l'intérêt suscité», précise l'établissement.

Maria Branyas Morera a survécu à la pandémie de grippe de 1918 (aussi appelée grippe espagnole), à deux guerres mondiales et à la guerre civile espagnole.

L'actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée

Actrice italienne emblématique des années 50 et 60, Gina Lollobrigida a tourné plus de 60 films et a obtenu maintes récompenses. Elle est morte lundi à 95 ans.

La comédienne italienne Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans, ont rapporté lundi plusieurs médias italiens. Elle était célèbre notamment pour ses rôles dans les films Pain, amour et fantaisie ou encore Fanfan la Tulipe.