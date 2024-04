Whatsapp crée 3 filtres spéciaux et voici leur fonction

Pour les utilisateurs de Whatsapp, il peut être fastidieux de retrouver des conversations dans l'application. Une nouvelle fonction devrait permettre d'y voir plus clair.

Whatsapp veut faciliter la recherche de conversations dans son application. Les développeurs de la messagerie ont annoncé l'apparition de filtres pour améliorer cet aspect.

Ils devraient «faciliter la recherche sans avoir à faire défiler toute la boîte de réception», assurent les concepteurs. Retrouver une conversation «deviendra ainsi rapide, facile et sans faille».

Trois filtres seront proposés. Pour en choisir un, il faudra le sélectionner en appuyant sur le bord supérieur de l'écran:

Avec le filtre «Tous», l'utilisateur voit aussi bien les conversations que les groupes. Le filtre «Non lu» n'affiche que les messages non lus. Et avec «Groupes», seuls les messages de groupe sont triés.

Whatsapp veut introduire cette fonctionnalité dans le monde entier. Avec les prochaines mises à jour pour Android et iOS, tous les utilisateurs devraient bientôt en profiter.

WhatsApp a des fonctions cachées

Les développeurs de la célèbre messagerie introduisent régulièrement des nouveautés, parfois même en toute discrétion, comme l'a récemment découvert le blog wabetainfo.com.

Depuis peu, il est possible d'envoyer des photos en cliquant sur le plus en bas à gauche et d'accéder immédiatement à la galerie du téléphone.

Ce raccourci permet d'intégrer les images plus rapidement qu'auparavant dans la discussion choisie, explique-t-on. Auparavant, il fallait d'abord choisir entre plusieurs options de pièces jointes avant d'être redirigés vers la galerie d'images.

«Même si cela n'est pas mentionné dans le champ prévu pour cela dans l'App Store, nous pouvons confirmer que WhatsApp a mis en service un raccourci pour vers la galerie», écrit wabetainfo.com.

