Les stars raffolent de cette nouvelle fonctionnalité d'Instagram

Léna Situations, Jennifer Lopez, Angèle... De nombreuses célébrités ont déjà adopté Channels sur Instagram. On vous explique tout.

«Channels» est déployée depuis le mois de février aux Etats-Unis et depuis ce mardi 6 juin en France. Similaire à la nouveauté WhatsApp, dont on vous parlait ici, cette fonctionnalité Instagram permet aux utilisateurs de suivre de plus près les créateurs sur l'application grâce à des chaînes de discussions. L'influenceuse Léna Situations, Jennifer Lopez, Angèle ou encore Chiara Ferragni l'ont déjà adoptée.

Comment ça marche?

«Channels» (qui signifie chaînes en français) sont des chaînes de discussions alimentées par Messenger de Facebook (Meta), détaille C News. Mais la chaîne ne fonctionne que dans un sens, seul le créateur peut ouvrir une chaîne de discussion et envoyer des messages écrits, des notes vocales, des vidéos ou des photos. L'abonné, lui, ne peut que réagir au contenu envoyé ou répondre aux sondages, par exemple.

Objectif? Renforcer les liens entre les créateurs et leur communauté, mais aussi concurrencer TikTok.

Une notification est envoyée aux abonnés dès que la chaîne de discussion est créée. Mais il est aussi possible de rejoindre la discussion en y étant invité même sans être abonné au compte.

Channels validé par les stars?

L'influenceuse française Léna Situations est l'une des premières à avoir testé l'outil auprès de ses abonnés. «On va pouvoir papoter entre nous ici et je trouve ça absolument génial», a lâché la créatrice de contenu dans une note vocale. Sa chaîne compte déjà plus de 600 000 abonnés en moins de 24 heures.

C'est plus que Jennifer Lopez qui ne comptabilise «que» 513 000 membres.

Image: instagram

Les notifications des messages envoyés par Léna Situations ont carrément eu l'effet d'une bombe auprès de ses abonnés. «Mon cœur bat à chaque fois que Léna situation envoie un msg sur Instagram», écrit une internaute sur Twitter.

Mais si la majorité partage leur joie, d'autres ont déjà déclaré désactiver les notifications tellement ils en reçoivent. En même temps, Léna vous avait prévenu, «c'est la meilleure idée de laisser cette fonctionnalité à une bavarde.» (sia)

