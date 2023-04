Cette photo a gagné un prestigieux concours, mais il y a un gros problème

L'œuvre du photographe allemand Boris Eldagsen a été récompensée par le Sony World Photography Awards , sauf qu'elle n'est pas de lui. L'image a été générée par une intelligence artificielle. L'artiste voulait faire réagir sur l'usage de cette technologie. C'est chose faite.

Plus de «Société»

«C'est un moment historique : pour la première fois, une image générée par l'IA a remporté un prestigieux prix international de photographie» Boris Eldagsen, photographe

Que s'est-il passé?

Elle s'appelle «Pseudomnésie: l’électricienne» et elle a été conçue par l'intelligence artificielle. Cette image proposée par l'artiste photographe allemand Boris Eldagsen aux Sony World Photography Awards 2023 a gagné le prix de la meilleure création. Le hic, c'est que le jury n'a pas vu la supercherie.

screenshot: instagram

Selon l'artiste, l'objectif n'était pas de tricher, mais d'attirer l'attention sur la problématique de telles images générées par l'IA. Il a par la suite refusé la distinction.

Quel est le problème?

Eh bien, vous l'aurez compris, l'image n'a pas été réalisée par Boris Eldagsen. On aurait pu en rester là et clore le dossier, mais les circonstances dans lesquels ce prix a été attribué interrogent. En effet, l'organisation du concours s'est sentie flouée, car selon elle, l'artiste l'avait induite volontairement en erreur. Selon la BBC, Boris Eldagsen leur avait en effet assuré que son image était le fruit d’une «cocréation» avec l’IA et qu’elle s’appuyait «sur de vastes connaissances photographiques», ce qui est faux.

screenshot: instagram

«Pseudomnésie: l’électricienne» concourrait d'ailleurs dans la catégorie «creative» et même après avoir appris que l'image résultait d'une IA, les juges ont considéré qu'elle remplissait les critères de cette catégorie.

«La catégorie créative du concours ouvert accueille diverses approches expérimentales de la création d’images […] À la suite de notre correspondance avec Boris et des garanties qu’il nous a données, nous avons estimé que son œuvre répondait aux critères de cette catégorie et nous l’avons encouragé à participer au concours»

Les organisateurs ont toutefois reconnu «l’importance de ce sujet (l’IA) et son impact sur la création d’images aujourd’hui» mais ont, semble-t-il, été vexés par le refus du photographe d'accepter son prix. Ils ont, depuis, suspendu leur collaboration.

Pas une première

A noter que ce n'est pas la première fois qu'une image générée par une IA gagne un prix de photographie. En 2022, une photographie sur le thème de l'été a été primée dans un concours lancé par un magasin de photo australien. Il s'est avéré qu'une entreprise australienne spécialisée dans la création d'image l'avait générée et avait avoué la supercherie.

Cette image générée par une IA qui a gagné un concours photo australien en 2022

«Nous avouons tout. Il s’agit d’une image générée par une intelligence artificielle, que nous avons inscrite au concours pour faire un test. Nous arrivons à un tournant dans l’intelligence artificielle, et qu’une image créée par une machine puisse gagner une compétition de photo est le test ultime.» Absolute AI numerama.com

«Pseudomnésie: l’électricienne» On notera les erreurs d'affichage typiques des générateurs d'images d'IA au niveau des doigts. Le photographe explique qu'avec une technologie plus moderne comme Midjourney 5, il est possible d'obtenir des images nettement plus réalistes. image: Sony World Photography Awards

Et vous, vous en pensez quoi? Faut-il interdire les images générées par l'AI dans les concours ou non? On attend vos commentaires. (cru)