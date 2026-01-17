La perte d'un animal domestique est particulièrement difficile à supporter pour beaucoup de gens. Keystone

Voici à quel point le deuil d'un animal de compagnie est intense

Selon une étude, la perte d'un animal domestique provoque chez beaucoup de gens un profond sentiment de tristesse. Certains ressentent même la mort de leur animal comme plus douloureuse que la perte d'un proche.

Plus de «Société»

Un article de

Des scientifiques ont découvert que la mort d'un animal de compagnie peut provoquer chez les humains des réactions de deuil très fortes, parfois comparables à celles qui suivent la perte d'un être cher.

Dans une étude menée auprès de 975 adultes au Royaume-Uni, environ 21% des personnes interrogées ont déclaré que la perte de leur animal avait été l'expérience la plus douloureuse qu'elles aient vécue, plus encore que le décès d'un parent, d'une sœur ou d'un ami proche. Cette étude a été réalisée par Philip Hyland à l'université de Maynooth (Irlande) et publiée dans la revue «Plos One».

Le lien affectif détermine l'intensité du deuil

Les chercheurs partent du principe que ce deuil intense est principalement lié à l'attachement émotionnel: de nombreux propriétaires considèrent leur animal de compagnie comme un véritable membre de la famille. La relation avec un animal est souvent sans conflit et marquée par une proximité quotidienne. Cela rend la perte particulièrement difficile à supporter pour beaucoup de gens.

Dans de tels cas, les personnes concernées souffrent «de difficultés à accepter la mort et d'intenses sentiments de tristesse, de colère ou de nostalgie, qu'elles ne parviennent pas à surmonter seules», comme l'indique l'étude.

Ainsi, environ 7,5% des personnes remplissent même les critères d'un trouble de deuil prolongé (PGD) après la mort de leur animal, une forme cliniquement pertinente de deuil profond qui est généralement diagnostiquée après le décès d'un être humain.

Les résultats suggèrent qu'il n'y a pas de différence fondamentale sur le plan scientifique entre le deuil humain et le deuil animal, même si les critères de diagnostic officiels ne s'appliquent actuellement qu'aux personnes. (lah/t-online)