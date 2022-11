Gary Flowers, un natif de Richmond âgé de 59 ans, a accepté de partager ses opinions politiques avec watson. Image: jch

«Aux Etats-Unis, il n'y a aucune preuve concrète que votre vote compte»

Alors que les Etats-Unis dépouillent encore les bulletins de vote des élections de mi-mandat, watson a rencontré Gary Flowers, figure de la défense des droits civiques. Il livre une analyse approfondie des défauts du système électoral américain.

jacqueline chelliah, richmond (virginie)

Gary Flowers à 59 ans. Né à Richmond, sa famille est installée en Virginie depuis quatre générations. Il a dirigé plusieurs organisations et programmes de défense des droits civiques, il est expert en politique publique américaine et conférencier à la Harvard Kennedy School of Politics. Il a aussi travaillé aux côtés du révérend Jesse Jackson – figure du mouvement des droits civiques – au sein de la coalition PUSH, dans tous les Etats-Unis.

Aujourd'hui, il anime son propre talk-show politique, diffusé quotidiennement, tout en étant le plus grand ambassadeur de Jackson Ward, un quartier historique de Richmond qui, dans les années 1900, abritait le premier Black Wall Street. Cette zone résidentielle était également connue comme le «Harlem du Sud».

Le quartier comptait de nombreuses banques et prospères entreprises, le tout détenus par des Afro-Américains. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé la série télévisée Watchmen, Jackson Ward était cinq fois plus grand qu'un autre célèbre Black Wall Street, situé à Tulsa, en Oklahoma, qui est largement connu pour le massacre racial de 300 hommes et femmes de couleur, en 1921.

Notre rencontre a lieu au Black History Museum, dont la mission est de promouvoir et d'aider à comprendre l'histoire et la culture des Noirs et des Afro-Américains en Virginie. L'institution est également le point de départ d'un circuit pédestre de 20 étapes que Gary anime et qui permet de découvrir le passé unique de Jackson Ward.

Votre réaction, à chaud, sur les premiers résultats de ces élections de mi-mandat?

Cela aurait pu être pire. Nous sommes encore loin de ce qu'il faut pour profondément changer et améliorer le processus électoral de ce pays. En politique, comme en sport, un match nul bénéficie parfois à l'ensemble d'un sport, mais pas aux équipes. Je pense que ces résultats sont un appel à réagir, contre une idéologie fasciste. Dans toute compétition, soit on joue pour gagner, soit on joue pour ne pas perdre.

«Les démocrates doivent jouer pour gagner»

Quel serait votre modèle / structure politique idéal, au sein de Richmond, et à travers l'Amérique?

Un village. Je crois que nous, en particulier les Noirs, avons traversé une période de structure de leadership pyramidale, dont le Révérend Dr Martin Luther King était le leader et le porte-parole des Noirs en Amérique. Il était au sommet et tous les autres se dispersaient dans une structure pyramidale. Je pense que nous devrions revenir au concept de village de l'Afrique ancienne, où, sur un cercle, il peut y avoir une source centrale, un objectif commun, une aspiration centrale, dans laquelle aucun individu n'a plus de valeur que l'autre.



Ce pays n'a jamais été aussi divisé. Est-ce à cause de l'élection de Barack Obama ou de Donald Trump? Ou des deux?

L'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis était, à bien des égards, un progrès vers une union plus parfaite. Mais cela a initié la ré-émergence d'une société fédéraliste, qui a ensuite proposé une législation et incité plus de 900 groupes nationalistes Blancs à prendre les armes. Et ils l'ont fait.

Ce qui s'est passé au Capitole, l'année dernière, était une réaction à deux propositions:



Une réaction de rejet, suite à la délicate administration du gouvernement sous le président Obama; La prise de conscience que les Etats-Unis seront composés par une majorité de personnes non-Blanches d'ici 2050.

En réalité, les Blancs ne représentent que 4 à 5% de la population mondiale et dans ce pays, l'idée que le privilège Blanc (en particulier les hommes Blancs, mais aussi les femmes Blanches) serait mis de côté au profit de la liberté et de la poursuite du bonheur pour tous a mis certaines personnes dans un état de folie.

Et cette folie se déverse dans la violence, parfois même meurtrière.

Et cela se transmet également contre les Blancs qui, selon eux, aident les personnes de couleur à progresser. Un parfait exemple de cela: ce qui est arrivé à Nancy Pelosi et l'attaque à domicile de son mari, Paul Pelosi.

«Ce dont nous avons été témoins le 6 janvier 2021 ne fut que la première vague d'un nationalisme Blanc»

Que pensez-vous qu'il se passera si les républicains gagnent ces élections de mi-mandat?

Dans l'histoire politique, le parti opposé à celui qui détient la Maison-Blanche prend généralement la Chambre des représentants. C'est un modèle politique qui n'est pas rare. La différence avec ces élections de mi-mandat est que si les républicains, dans ce cas, prennent la Chambre des représentants, beaucoup ont prêté allégeance à l'idéologie fasciste de Donald Trump. Cela représente un nouveau danger, clair et présent, pour la république constitutionnelle que nous appelons parfois démocratie. Il faudra peut-être une implosion pour que les choses changent.

«Aux Etats-Unis, nous avons un seul parti politique, divisé en deux»

Que voulez-vous dire, exactement?

Je suis un abolitionniste, à commencer par la politique. L'idée que ce pays puisse avoir un système à deux partis politiques, où le gagnant emporte tout, est intrinsèquement antidémocratique. En particulier avec le «parti des grandes entreprises», représenté par Goldman Sachs et d'autres sociétés. De nombreux alliés des Etats-Unis, à travers le monde, ont entre 3 et 5, parfois 7 ou même 14 partis politiques, pour lesquels la population peut voter, ce qui donne plus de souffle à la diversité de l'électorat politique. Lors de ces élections, il serait peut-être bon, pour le bien de tous, que les démocrates reconnaissent enfin qu'être passif face à une politique progressiste n'est pas une stratégie gagnante.

Etes-vous un démocrate ou un républicain?

J'ai quitté le parti démocrate en 2004, en raison de leur manque de structure sur les questions de politique progressiste. Bien souvent, les démocrates agissent comme une version édulcorée des républicains. C'est la raison pour laquelle ils ne trouvent pas d'écho auprès de la majorité des électeurs de ce pays. Par exemple, ce qui s'est passé en 2012: Hillary Clinton n'avait aucun doute qu'elle deviendrait présidente de ce pays. Simplement, car elle est Hillary Clinton. Elle n'a fait aucun effort pour se rapprocher de ceux qui ne votent pas, ni au début, ni au milieu de la campagne. Elle a perdu contre un animateur de jeux télévisés (réd: Donald Trump) qui est un être profondément immoral et imbu de lui-même.

«En 2012, 50% des électeurs ont préféré ne pas voter, plutôt que de voter pour Hillary Clinton»

Pourquoi tant de gens refusent-ils de voter, surtout lorsque quelqu'un comme Trump est candidat?

Même face à un candidat aussi détestable du côté républicain, ils n'ont pas pu se résoudre à voter pour Hillary Clinton. Nous devons éviscérer le contrôle des Etats sur les élections fédérales. Le 10e amendement de la Constitution américaine donne le pouvoir aux Etats, et non au gouvernement fédéral. Par conséquent, lorsque j'ai déménagé de Chicago, Illinois, en Virginie, j'ai dû me réinscrire pour voter.

Et pourtant, je n'ai pas eu le même problème avec la liberté de ma religion, ma liberté de posséder une arme, ma liberté d'expression. Mais pas la liberté de voter partout dans le pays.

«Cela signifie que personne en Amérique n'a le droit de voter. Nous avons un privilège de voter qui peut être pris, mais ce n'est pas un droit»

Par exemple, en Virginie, si vous deviez voler un téléphone et être condamné, vous perdez votre privilège de vote en Virginie, et ce, à vie. Cette loi existe toujours au Kentucky et en Virginie. En tant que tel, nous devons restructurer l'ensemble du système politique, du système financier, du système de justice pénale, du système de santé et du système environnemental.

Quelles sont les solutions, comment le gouvernement peut-il encourager plus de gens à voter?

Premièrement, il faut que le droit de vote soit inscrit dans la Constitution pour chaque individu, ce qui enlèverait le pouvoir aux Etats;

pour chaque individu, ce qui enlèverait le pouvoir aux Etats; Deuxièmement, il faut un contrôle fédéral des élections fédérales. Un seul bulletin de vote présidentiel commun à travers tout le pays , qui se présente de la même manière partout, dans chaque Etat et dans chaque juridiction;

, qui se présente de la même manière partout, dans chaque Etat et dans chaque juridiction; Troisièmement : faire du jour des élections un jour férié payé, pendant 3 jours, pour que les gens aient le temps de se déplacer jusqu'à un bureau de vote, si nécessaire.

«Dans ce pays, il n'y a aucune preuve, aucune évidence concrète que votre vote compte»

Tentez-vous de convaincre certaines personnes de voter? Absolument. Pour beaucoup, le président Obama n'a pas vraiment apporté de changement aux gens ordinaires. Une autre cohorte pense que l'ensemble du système est corrompu. Et puis il y a ceux qui ne savent tout simplement pas ce qui se passe sur le plan politique et à qui on ne tend même pas la main.

Comment faire?

Il faut leur donner envie de voter et leur montrer que leur vote compte. Aujourd'hui, il y a encore plus de gens qui pensent que rien n'a vraiment changé dans l'organisation structurelle de ce pays, et ce depuis de nombreuses années. Depuis la loi sur les droits civiques de 1964, voulue par le révérend Martin Luther King, je ne vois pas ce qui a véritablement changé au niveau législatif. Même le système de santé, soi-disant abordable, alias «l'Obamacare», est issue d'une idée républicaine formulée par le gouverneur Mitt Romney. De la manière dont cela a été conçu, ce système a bénéficié avant tout aux assurances de santé.

«Le président Obama était plus conservateur qu'il ne le prétendait. Un peu comme Emmanuel Macron. Ce sont les mêmes bêtes politiques»

Pensez-vous que Donald Trump a apporté plus de changement que le président Obama?

Oui, car le parti républicain et le parti démocrate ont totalement ignoré les Blancs pauvres jusqu'à ce que Trump entre en scène. Il y a plus de Blancs pauvres dans les zones rurales, que dans les villes. Avant Trump, les républicains ne les regardaient même pas et les démocrates faisaient semblant de se soucier d'eux.

«Donald Trump a dit à ces gens: Je vous vois. Je vais vous parler. Je parlerai pour vous. Et ça a résonné»

Mais Trump est un milliardaire et ils ne le sont pas. Comment a-t-il pu les convaincre?

Parce que nous vivons dans un système de caste, de clans politiques et économiques. Au-delà de ces deux aspects, il s'agit, à nouveau, de cette fausse notion de suprématie Blanche. Donald Trump a parlé directement à cette composante de leur existence. Ils veulent garder ce pays pour eux, même si les peuples indigènes vivaient ici bien avant leur arrivée. C'est l'hypocrisie de ce qu'on appelle... l'Amérique.

«Les Blancs pauvres sont profondément convaincus que, même s'ils ne leur restent qu'un seul dollar en poche, ils sont toujours intrinsèquement supérieurs aux Afro-Américains les plus riches»

Avez-vous encore de l'espoir pour ce pays?

Bien sûr. Je garde une flamme d'espoir, sinon je vivrais dans les montagnes, dans une cabane, sans électricité. Par ailleurs, de jeunes Américains se syndiquent dans des grandes entreprises, telles que Starbucks, Amazon et d'autres. Ces jeunes définissent eux-mêmes quels sont leurs intérêts politiques. A long terme, cette dynamique pourrait changer toute la structure, tout le système. De plus, ils font descendre leurs opinions dans la rue. Tout comme ce qui s'est passé avec les statues confédérées, ici à Richmond. La démocratie s'étend. Et le meurtre de George Floyd a été une autre démarcation puissante, dans l'histoire américaine.

Dernière question: votez-vous encore? Avez-vous voté, mardi?

Oui, j'ai voté. Pour ces élections de mi-mandat, j'ai dû fermer les yeux et retenir ma respiration en votant, mais j'ai voté.