Interview

«En Suisse, les chiffres du changement climatique sont impressionnants»

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié hier son dernier rapport de synthèse mondial. Le co-auteur de l'EPFZ Erich Fischer s'exprime sur la situation en Suisse.

Bruno Knellwolf / ch media

Erich Fischer est l'un des cinq experts actifs en Suisse ayant participé au dernier rapport du GIEC source: ethz

Avec son 6e rapport de synthèse, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a établi le standard climatique pour les prochaines années. En quoi celui-ci diffère-t-il du dernier rapport publié il y a huit ans?

Erich Fischer: beaucoup de choses sont cohérentes avec le dernier rapport du GIEC, mais beaucoup sont devenues plus claires. Ce qui n'était alors qu'une prévision est devenu une réalité. En particulier en ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes: les fortes précipitations, les vagues de chaleur et la sécheresse sont une réalité que nous avons également vécue en Suisse.

«Le changement climatique n'est plus un scénario d'avenir»

De plus, de nombreux aspects du climat ont désormais pu être ramenés à des échelles régionales. Ainsi, on ne comprend plus seulement le phénomène global, mais aussi les effets dans les Alpes ou les océans, par exemple. Les mesures montrent entre autres un recul de 60% des glaciers et une augmentation de 300 à 400 mètres de la limite du zéro degré. Ce sont des chiffres impressionnants, notamment pour la Suisse.



On a longtemps dit que des événements isolés comme les vagues de chaleur n'étaient pas encore le signe direct d'un changement climatique. Qu'est-ce qui a changé?

Le changement climatique ne provoque pas d'événement isolé, mais il en modifie la probabilité.

«Or, on a pu montrer que non seulement les événements météorologiques extrêmes sont plus fréquents, mais que leur intensité est telle qu'on ne l'avait jamais observée auparavant»

La canicule canadienne extrême de 2021, les fortes précipitations en Rhénanie du Nord-Westphalie en 2021, les 40 degrés jamais atteints en Angleterre l'été dernier et l'été le plus chaud et le plus sec en Chine en sont des exemples. Les records ont toujours été battus, parfois de plusieurs degrés. Sans changement climatique, il devrait y avoir statistiquement moins d'événements extrêmes sur une longue période, mais c'est le contraire qui se produit.

Cela vaut aussi pour la Suisse?

Les scénarios climatiques suisses de 2011 prévoyaient moins de neige, des précipitations extrêmes, des périodes de sécheresse plus longues et une chaleur plus importante. C'est exactement ce qui s'est produit en 2018 et 2022.

Que déclenchent donc les événements extrêmes?

C'est toujours un mélange de plusieurs facteurs. Lors d'une vague de chaleur, l'air très chaud apporté par une zone de haute pression joue un rôle. L'anticyclone entraîne ensuite des conditions sans nuages, un fort ensoleillement, des sols secs et donc une absence d'évaporation. Souvent, deux ou trois de ces facteurs sont influencés par le changement climatique. Cela se traduit par une intensité et une fréquence plus fortes.

Selon le rapport, les premiers effets des mesures climatiques prises jusqu'à présent se font sentir. Lesquels?

On compare avec un scénario sans mesures. Dans ce cas, les émissions auraient augmenté encore plus rapidement et plus fortement que par le passé. Mais malgré les annonces positives d'une augmentation moins rapide des émissions, elles continuent d'augmenter. Nous n'avons pas encore atteint la stabilisation, et encore moins le zéro net.

Actuellement, nous sommes à peu près sur la trajectoire des trois degrés. A quel rythme faut-il renoncer aux énergies fossiles pour réduire cette trajectoire?

Le CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère y reste pendant des siècles. La seule possibilité globale est de ne pas brûler le charbon, le pétrole et le gaz et donc de ne pas rejeter de dioxyde de carbone. Tous les scénarios du rapport du GIEC prévoient une probabilité de plus de 50% d'atteindre un réchauffement global de 1,5 degré dès les années 2030. Mais cela signifie encore plus pour la Suisse, puisque nous sommes déjà à 2,5 degrés. La question décisive est de savoir si nous parviendrons à nous stabiliser globalement à 1,5 degré. Le nouveau rapport est plus clair à ce sujet que les précédents.

«Pour atteindre zéro net au milieu du siècle, il faut réduire de moitié les émissions mondiales de carbone d'ici 2030. Nous n'avons même pas stoppé la hausse. C'est donc un objectif très ambitieux»

Cela ne semble pas très réaliste.

D'un point de vue physique, c'est possible — et c'est mon domaine d'expertise. D'un point de vue sociopolitique, c'est un énorme défi. Mais nous avons vu que les transformations peuvent être très rapides. Dans certains pays, nous voyons une installation extrêmement rapide des énergies renouvelables et une transition très rapide vers l'électromobilité dans les pays scandinaves. Mais c'est ambitieux dans un pays comme la Suisse, où l'on installe encore des chauffages au mazout.

Où verrait-on un succès le plus rapidement?

Dans la mobilité et l'approvisionnement en énergie, où il est également économiquement intéressant de recourir à de nouvelles technologies. Le professeur de l'ETH Anthony Patt a montré à quelle vitesse les prix du photovoltaïque et des batteries ont baissé. Il existe également un grand potentiel dans l'alimentation et l'incinération des déchets, en particulier en Suisse.

Si la température de la Terre grimpe d'1,5 degré, on parle d'overshoot. Il ne sera guère possible de l'éviter: la protection du climat est-elle vraiment utile?

Dans les années 2030, nous atteindrons 1,5 degré avec une grande probabilité. Revenir en arrière est presque impossible. Mais il serait absolument trompeur de dire que tout est perdu en cas de dépassement. La moindre part de réchauffement fait une différence - sur les chaleurs extrêmes, les fortes précipitations, la sécheresse et la fonte des glaciers. On peut voir au cours des dernières décennies ce que quelques dixièmes de degrés de réchauffement ont provoqué chez les glaciers.

«Actuellement, nous réchauffons notre système climatique avec une puissance d'environ 400 billions de watts. Cela correspond à 50 milliards de pompes à chaleur»

Il en résulte non seulement des effets immédiats, mais aussi des effets différés, comme la fonte des glaciers et des calottes glaciaires et l'élévation du niveau des mers.

Mais le rapport du GIEC dit aussi que l'homme a encore beaucoup de choses entre ses mains. Comme quoi?

Beaucoup de choses. Tout réchauffement supplémentaire est causé par les émissions futures. De nombreux effets climatiques dépendent de ce que nous faisons à partir d'aujourd'hui. La quantité d'émissions de gaz à effet de serre que nous émettrons à l'avenir dépendra donc de notre comportement. Les technologies sont sur la table, la décarbonisation est possible, nous pouvons produire de l'électricité renouvelable sans carburants fossiles. Mais il faut pour cela des progrès massifs. Du point de vue de la physique climatique, il importe peu que nous y parvenions par la responsabilité individuelle ou par la régulation et les mécanismes de marché.

«Mais la responsabilité individuelle n'a pas suffi jusqu'à présent. En tant que site technologique et industriel, la Suisse pourrait jouer un rôle de pionnier et créer les conditions cadres nécessaires»

La Suisse n'est pas une île et souffre aussi indirectement des effets climatiques dans d'autres pays, lorsque des chaînes de production sont interrompues ou que des biens commerciaux deviennent plus chers. Bien sûr, il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce aux anciennes technologies. Mais il y en a de plus en plus qui misent sur les nouvelles technologies.