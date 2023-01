Grosse voiture et jet privé: faites-vous partie des 1% qui vont détruire la planète? Image: Shutterstock

Voici ceux qui détraquent le plus le climat

Un rapport vient nous rappeler que tout le monde ne pollue pas de la même manière sur la planète. Les 50% les plus pauvres génèrent moins de CO2 que les 1% les plus riches.

Le réchauffement climatique, à qui la faute? Aux entreprises, à l'Occident... aux riches? Un rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales, qui dépend de l'Ecole d'économie de Paris, vient dynamiter quelques idées reçues — et en confirmer d'autres.

Relayée par Le Monde, l'information fait état d'un constat sans concessions: ce sont les 10% les plus riches du monde, et particulièrement les 1% les plus riches, qui émettent le plus de CO 2 par habitant et par année. Voici quelques informations présentes dans le rapport:

Le 1% des plus riches est responsable de 17% des émissions mondiales de CO 2 , soit 101 tonnes par personne et par an

, soit 101 tonnes par personne et par an Les 10 % les plus riches sont responsables de 48% des émissions mondiales de CO 2 , soit en moyenne 29 tonnes par personne et par an

, soit en moyenne 29 tonnes par personne et par an La moitié la plus pauvre du monde est responsable de 12% des émissions mondiales de CO 2 , soit en moyenne 1,4 tonne par personne et par an

Voici la répartition du bilan carbone entre les 50% les plus pauvres (en bleu), la classe moyenne (en vert), les 10% les plus riches (en rouge) et les 1% les plus riches (en orange). rapport du laboratoire des inégalités sociales

Autrement dit: le 1% des personnes les plus riches pollue plus (en termes de CO 2 ) que les 50% les plus pauvres. Un autre rappel: pour ne pas dépasser l'objectif de 1,5°C d'augmentation de la température mondiale d'ici à 2050, l'empreinte carbone moyenne par personne devrait être limitée à 1,9 tonne de CO 2 émise par personne, par an.

Différences entre classes sociales

Le rapport relève que la différence la plus importante n'est plus située entre les Etats mais entre les classes sociales. Traduction: les super-riches des Etats-Unis, comme de l'Inde ou de la Chine polluent plus que les pauvres des Etats-Unis, de l'Inde ou de la Chine.

Le pic de l'inégalité entre les Etats a été atteint vers 1980. Il a depuis baissé à nouveau et les inégalités sont à nouveau plutôt présentes entre classes sociales, comme c'était le cas dans les années 1930, selon les informations du rapport.

La différence est toutefois toujours plus marquée pour les pays développés. Le super-riches américains sont la catégorie sociale la plus polluante au monde. Au contraire, les plus pauvres vivant en Afrique sont ceux qui polluent le moins. Respectivement:

Les 10% les plus riches des Etats-Unis produisent près de 69 tonnes de CO 2 par année et par personne.

par année et par personne. Le 50% des Africains les plus pauvres produisent 0,5 tonnes de CO 2 par année et par personne.

A titre de comparaison:

Un Suisse moyen produit environ 4,4 tonnes de CO 2 par an (selon l'Office fédéral de l'environnement, mais aussi La banque mondiale)

par an (selon l'Office fédéral de l'environnement, mais aussi La banque mondiale) Un Français moyen produit environ 4,5 tonnes de CO 2 par an, pour 5,3 pour l'Italie, 7,9 pour l'Allemagne et 14,7 pour les Etats-Unis (état en 2019)

Taxer à 1,5% les 0,1% les plus riches pour sauver le monde

Derrière l'étude, le quotidien de référence cite Lucas Chancel, mais on y trouve aussi l'économiste Thomas Piketty, critique des grandes fortunes françaises et mondiales. L'auteur se défend de vouloir s'en prendre aux riches, même si ses constats sont implacables:

«L’idée n’est pas de blâmer les riches. Il s’agit de mieux comprendre quels groupes seront les gagnants et les perdants de la transition énergétique, afin de l’accélérer» Lucas Chancel le monde

Les auteurs rappellent toutefois que si les émissions des 1% des plus riches étaient éradiquées ou si un tiers des émissions des 10% étaient diminuées, cela compenserait l'équivalent des émissions de CO 2 de 3 milliards de personnes vivant avec 5,5 dollars par jours.

Autre chiffre intéressant: si on taxait à 1,5% le patrimoine des 0,1% les plus riches du monde (ceux gagnant plus de 100 millions par an), on dégagerait un fonds annuel de près de 300 milliards, soit le chiffre requis pour lutter contre le réchauffement climatique.

(acu)