Bérengère Krief: «Quand je me suis séparée, tout s'est écroulé»

La comédienne et humoriste française Bérengère Krief se produira à Genève le 1er février avec son dernier spectacle, Amour. L'occasion rêvée de parler avec elle d'amour (évidemment), mais pas que. Entretien.

Les ruptures amoureuses, c'est pas cool. Mais parfois, on en retire quelque chose de positif: une leçon, une force, un spectacle humoristique qui remplit des salles. Certes, ce dernier point n'est pas donné à tout le monde. Heureusement, certains y parviennent, et à défaut de réussir à mettre des mots sur nos maux, on peut toujours aller rigoler en écoutant une histoire qui nous rappelle la nôtre.

Après un mariage annulé, et un long chemin vers la redécouverte d'elle-même, la comédienne et humoriste française Bérengère Krief raconte cette période dans son dernier spectacle, Amour. Elle se produira à Genève, au Théâtre du Léman, le mercredi 1er février. Un passage en Suisse qui nous a donné l'occasion de choper quelques conseils pour notre prochaine peine de cœur, et surtout, d'évoquer nos rapports à l'autre. Entretien.

Une question faussement simple, pour commencer: c'est quoi l'amour?

Bérengère Krief: Alors ça... est-ce qu'on a la réponse? Pour moi, c'est un sentiment hyper agréable. Quand l'amour circule, entre ma famille, mes amis, mon partenaire, je ressens comme une sorte de plénitude.



Et quand il n'y a pas d'amour?

On a peur, on ne se sent pas en sécurité.



L'amour de soi, ça compte?

C'est essentiel, et il m'a fallu du temps pour le comprendre. J'ai toujours été en couple.

«Je faisais en fonction de l'autre, j'étais constamment tournée vers l'extérieur. Et quand je me suis séparée, tout s'est écroulé»

C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je compte sur quelque chose de plus solide. J'ai alors commencé tout un travail d'introspection, je suis partie en voyage en Australie toute seule, j'ai fait des stages de développement personnel.

Et ça a donné quoi?

J'ai appris tellement de trucs sur moi-même! J'ai très rarement été seule et là, j'avais l'impression de ranger un grenier qui débordait. Il était plongé dans le noir, je n'avais aucune envie d'ouvrir la porte et de l'explorer. Mais, au final, j'y ai déniché des trésors.



Lesquels, par exemple?

J'ai découvert que j'étais une femme sensible, pudique, intuitive. Ah, et pendant des années, je croyais que j'aimais certaines choses, alors qu'en fait, pas du tout!

Du genre?

C'était toujours mon ex-compagnon qui choisissait où on partait en vacances. Je me suis rendu compte qu'être dans les grandes villes, ce n'est pas du tout mon kiff. Je préfère être au bord de la mer ou dans la nature. J'ai aussi commencé à écouter mon intuition, chose que je ne faisais que rarement à l'époque.



Si vous l'aviez écoutée par le passé, elle vous aurait dit quoi?

Si on revient sur ma rupture, par exemple, il faut savoir qu'elle a été précédée d'une demande en mariage, à New York, comme dans les comédies romantiques. J'étais fiancée, j'aurais enfin ma photo encadrée sur le frigo de mes grands-parents, comme mes cousins. En vrai, ni lui ni moi n'étions transportés par l'émotion.

«Mais j'étais incapable d'arrêter la machine, parce que je n'avais pas les clés pour savoir comment m'écouter»

Qu'est-ce que vous n'entendiez pas en vous?

Que j'avais simplement envie de ressembler aux autres, alors que j'ai toujours fonctionné différemment. C'est rassurant de faire partie d'une équipe, mais si ce n'est pas la sienne, c'est pas génial. Je suis comédienne, je vis seule, je suis indépendante financièrement. Pour ma famille, c'était lunaire comme vie. Mais j'ai arrêté de leur en vouloir parce qu'ils ne comprenaient pas. Tant que ça roule pour moi, c'est tout ce qui compte.

Et du coup, comment s'est passée la rupture?

Lui s'est dégonflé et moi je n'ai pas forcé pour que le mariage se fasse. Au final, dans une séparation, ce n'est pas tant «qui largue qui», mais plutôt qui est lucide et qui se voile la face. Se séparer, c'est se détacher de la projection qu'on a de la relation. Si l'acteur principal n'a plus envie d'être là, le film ne se fera pas, peu importe qu'on ait déjà les équipes sur place et les caméras prêtes à tourner.

Il «faut» être en couple? C'est «nul» d'être célibataire?

Pas du tout. Il faut même profiter d'être célibataire. Il ne faut pas que ça devienne une définition, mais c'est une vraie force de savoir vivre avec soi-même. Pour moi, ça a été un long chemin pour réussir à le faire.

«Je suis d'ailleurs même passée de l'autre côté de la force, où je voyais le couple comme une entrave à ma liberté, une faiblesse, quelque chose qui m'empêchait d'être moi-même»

Vous êtes toujours dans cette mentalité?

Non, maintenant je sais qu'une relation peut être quelque chose de joyeux et de nourrissant. Mais quand je vois des personnes qui enchaînent les relations, j'ai envie de leur dire «ralenti! Pense d'abord à toi».



Avec les applications de rencontre, c'est facile de tomber dans cette frénésie des dates à tout prix?

Complètement. On est en mode «consommateur» déçu par le passé, qui ne veut plus se planter. On a beaucoup de critères que l'autre doit remplir, au risque de se mettre avec quelqu'un qui coche toutes les cases, mais qui, au fond, n'est pas notre match. C'est une manière de chercher l'amour qui ne fonctionne pas.

C'était mieux avant, quand on se rencontrait dans la vraie vie et qu'on croyait encore au grand amour?

Moi, j'y crois encore. Et je pense qu'il faut arrêter de vouloir absolument rencontrer quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. Il faut se laisser surprendre par la vie. C'est comme ça qu'on rencontre la bonne personne, quelqu'un qui ne remplit pas tous les critères, mais qui nous correspond.

Aujourd'hui, vous êtes heureuse?

Oui, très. Certes, je traverse des tempêtes internes, mais j'attends simplement que ça passe. Je suis au clair avec moi-même et ça, ça me fait beaucoup de bien.