Venise a une drôle de couleur

Des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion (XR) ont déversé samedi des produits colorants dans le Grand Canal de Venise et dans plusieurs fleuves d'Italie pour protester contre l'inaction de la COP 28.

Samedi 9 décembre à Venise, en milieu d'après-midi, des militants d’Extinction Rebellion ont répandu un liquide vert fluo dans le Grand Canal, au milieu des passants et des gondoles, comme le montrent les images visibles sur la vidéo ci-dessus. Au même moment, des militants suspendus par des harnais ont déployé une banderole depuis le célèbre pont du Rialto, sur laquelle on pouvait lire:

«COP28: pendant que le gouvernement parle, nous ne tenons qu'à un fil»

XR Italie a indiqué sur X avoir répandu de la fluorescéine, un colorant jugé «inoffensif» et utilisé habituellement à titre scientifique ou industriel pour tracer les cours d'eau souterrains ou analyser des fuites.

Cette action intervient trois jours avant la fin de la COP 28, qui se tient à Dubaï et où le lobby du pétrole tente de freiner la lutte contre les énergies fossiles.

«Nous nous révoltons contre cette inaction, nous ne pouvons pas rester silencieux pendant que notre avenir est vendu aux industries fossiles!» Extinction Rebellion Italia

Les militants ont également mené des actions dans d'autres villes italiennes. A Milan, le Naviglio Grande, le plus ancien et le plus célèbre des canaux de la métropole, a été coloré en vert.

En mai dernier, des militants écologistes avaient déjà coloré en noir le bassin de la célèbre fontaine de Trévi à Rome après des inondations meurtrières dans le nord-est de l'Italie qui constituaient selon eux un «avertissement» face au changement climatique.