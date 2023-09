Une Suissesse crée la stupeur en Italie avec un homard à 200 euros

«Voir sa joie et son émotion m'a rendu ému aussi. Elle était très heureuse et enthousiaste d'avoir pu réaliser ce souhait. Et nous l'étions avec elle»

Une fois la langouste transférée dans un seau (pour assurer son transport), la touriste a donc rejoint le bord du quai, mais non sans s'inquiéter pour sa santé. Le personnel, «touché et amusé», lui jure que tout ira très bien pour ce fugitif de luxe. Alors que son mari a armé son téléphone portable pour ne rien manquer de la scène, la dame a libéré l'animal, sous les applaudissements des clients et... du patron des lieux.

Cette chaussure moche mute depuis des années pour survivre - tuons-la!

Les Crocs, ces chaussures sorties tout droit des entrailles de l'Enfer, pourrissent nos pieds (enfin, les vôtres, pas les miens) depuis 2002. Si on s'y met tous, on va réussir à les faire mourir. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un effort collectif.

Elle est pire que les virus du Covid, de la grippe aviaire et de la gastro réunies. En termes d'adaptabilité, j'entends (parce que la grippe aviaire, c'est quand même très triste). Voilà plus de 20 ans que les Crocs évoluent et mutent pour ne pas crever. Et le pire, c'est que ça marche: il y a encore des gens qui en achètent pour faire autre chose que bosser dans un hôpital ou faire du jardinage.