Kamasutra

«Le singe»: un nom absurde pour une position sexuelle complexe

Routine et ennui pendant les rapports sexuels? Pas avec le Kamasutra. La «position du singe» s'adresse aux vrais aventuriers.

jennifer buchholz / t-online

Un article de

Si vous cherchez l'inspiration dans le monde sensuel, le Kamasutra peut être une aide précieuse. Tous les week-ends, chez watson, on vous propose désormais l'explication d'une position avec une jolie image en prime (parfois un dessin à main levée parce qu'on n'a pas trouvé d'illustrations libres de droit).

«La position du singe» est particulièrement adaptée aux femmes et aux hommes qui sont moins intéressés par la proximité et préfèrent essayer quelque chose d'inhabituel. Il faut aussi quelques skills en équilibre (bonjour les yogis!).

Comment fonctionne la «position du singe»?

L'homme est allongé sur le dos (dans un lit, c'est plus confortable) et tire ses cuisses aussi près que possible de sa poitrine. Ses pieds pointent vers le haut. La femme est assise dos à lui sur ses fesses comme s'il s'agissait d'une chaise ou d'un tabouret. Aucun des deux ne peut se regarder en face dans cette position. Pendant ce temps, l'homme pénètre la femme.

Une fois qu'elle est bien installée, la femme se penche en arrière tandis que l'homme la soutient avec ses pieds. De plus, il peut saisir ses mains et les tirer vers lui.

Ce qui rend la «position du singe» si spéciale

La «position du singe» est très audacieuse. En effet, la phase d'installation est casse-gueule et il faut pouvoir tenir. Elle peut être aussi légèrement douloureuse pour la femme, car le pénis de l'homme est dans un angle inhabituel. L'homme peut également être gêné par le poids sur son ventre rendant la position inconfortable à la longue. Donc messieurs, on évite d'avaler un gros burger avant.

Durant la «position du singe», la femme est la plus active puisqu'elle peut bouger son bassin de haut en bas ainsi qu'en cercles ou de gauche à droite. L'homme est plutôt passif. Ce n'est qu'en tirant ses mains ou en bougeant ses pieds qu'il peut intervenir durant le coït.

Cette position est plus adaptée aux hommes avec un pénis plus gros, car l'angle signifie que le membre peut moins pénétrer dans la femme. Des problèmes peuvent survenir avec une longueur de pénis plus petite.