image: shutterstock

Kamasutra

Il vaut mieux être souple pour s'amuser dans cette position sexuelle

Avez-vous envie d'intimité, de proximité et de petit défis pendant les rapports sexuels? Alors laissez-vous inspirer par le Kamasutra.

jennifer buchholz/t-online

Plus de «Société»

Un article de

Chaque semaine, nous vous présentons les positions les plus excitantes, les plus variées et les plus chaudes issues du livre de l'art de l'amour indien, le Kamasutra. Alors que ces dernières semaines, nous vous avons présenté des figures très accessibles et facilement réalisables, il est temps de passer à des choses plus sérieuses (et plus corsées!)

En effet, cette fois-ci, il sera question de jambes qui se passent sur les épaules, pour les deux partenaires! Vous êtes prêts? Et voici la position du...«Temple».

Voici comment fonctionne «Le Temple»

C'est pas tout à fait ça, mais il y a de l'idée 👇 Attention aux claquages musculaires avec cette position. Image: Shutterstock

Les jambes reposent sur les épaules du partenaire

Warning: cette position convient aux couples souples. L'homme s'accroupit, tandis que la femme prend place sur ses genoux. Lorsque les deux sont prêts, il soulève sa partenaire et la pénètre. Ce faisant, la femme se penche doucement en arrière jusqu'à ce qu'elle soit allongée. Elle peut alors soulever légèrement ses fesses et poser ses jambes l'une après l'autre sur les épaules de son partenaire. L'homme se penche ensuite en arrière et pose ses jambes sur les épaules de la femme.

Vous avez certainement besoin d'un petit schéma avec des ballons! source: t-online

Une fin en bouquet

Ensuite, les choses se compliquent un peu: à partir de cette position pas simple, chacun redescend une jambe. Lui sa jambe droite, sa partenaire sa jambe gauche. Ensuite, il lève son bras droit, elle lève son bras gauche, et tous deux croisent leurs mains au-dessus de leur tête.

Vous l'avez? Amusez-vous bien!

Plus de positions du Kamasutra:

Cette prof force ses étudiantes musulmanes à prononcer le mot «pénis» Vidéo: watson