Kamasutra

Cette position sexuelle offre une intense stimulation

Vous voulez essayer quelque chose de nouveau au lit, mais vous manquez d'inspiration ? Alors vous trouverez ici une idée pétillante dans le monde sensuel du Kamasutra...

Ceux qui souhaitent essayer quelque chose de nouveau en plus des positions sexuelles connues et éprouvées, mais qui ne veulent pas se contorsionner beaucoup ou recourir à des accessoires coûteux, peuvent s'inspirer du Kamasutra.

Nous avons sélectionné pour vous les positions sexuelles les plus passionnantes du livre de l'art indien de l'amour. Cette fois-ci, il s'agit de «La Fleur étoilée» ou de «L'étoile». Poétique? Oui, mais surtout, sauvage.

Voici comment fonctionne la «La Fleur étoilée»

La femme est allongée sur le dos sur une surface molle. Une jambe est tendue, l'autre est relevée à un angle de 90 degrés. L'homme doit écarter ses jambes et s'asseoir entre les siennes. Délicatement, il pose une de ses cuisses sur la jambe étendue de la femme. Son visage est tourné vers celui de sa partenaire. Leurs parties génitales se touchent.

L'homme peut appuyer son torse contre la jambe repliée de la femme. Avec ses mains, il peut entourer ses hanches ou ses jambes.

La femme peut entourer les fesses de l'homme avec ses mains et ainsi l'attirer vers elle. Lorsque les deux sont prêts, l'homme pénètre la femme.

Les avantages de «La Fleur étoilée» au lit

La position sexuelle «L'étoile» convient aussi bien aux rapports lents qu'aux ébats plus sauvages. La jambe de la femme étant pliée et relevée, il en résulte un angle de pénétration très particulier et une stimulation intense du clitoris.

La jambe peut également aider à trouver la bonne intensité lors de la relation sexuelle. Si le pénis de l'homme est trop long, cela peut être un peu douloureux pour la femme. Elle pourra alors utiliser sa jambe pour contrôler la profondeur.

Cette position est également connue sous le nom du «Point de croix».

