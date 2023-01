Marie Kondo se soucie moins du rangement (attention, c'est un montage). Image: keystone / watson

Chez Marie Kondo, la «prêtresse du rangement», c'est le bazar

Elle s'est fait connaître avec sa «méthode Marie Kondo» et son livre pour apprendre à bien tenir son chez soi. La Japonaise, qui a fait fortune grâce au tri et au rangement, vit désormais dans une maison en bazar.

Le rangement, le ménage et l'ordre coûte que coûte, c'est fini pour Marie Kondo. Celle qui prônait le fait d'avoir un intérieur tout propre et bien rangé a elle aussi lâché l'affaire. La Japonaise avait fait fortune avec la KonMarie (la méthode Marie Kondo en français) et son best-seller La magie du rangement, sorti en 2010. Elle y donnait ses astuces et méthodes pour organiser son chez-soi et avait réalisé plusieurs télé-réalité où elle montrait comment faire aux Américains.

Dans une interview accordée au Washington Post, Marie Kondo a admis moins se soucier de bien tenir sa maison. Celle qui filait des complexes à quiconque ne rangeait pas ses draps roulés en un joli boudin dans une jolie petite boîte prévue à cet effet a désormais d'autres priorités. «Et plus le temps ou l'énergie», se disent les bordéliques, ravis d'avoir gagné cette bataille.

Trois enfants, un ragoût de poulet et moins de temps

Il semble que l'arrivée d'un troisième enfant en 2021 a forcé la trentenaire addict au rangement à revoir ses priorités.

«Ma maison est un bazar [...]. Maintenant, je prends conscience que ce qui est important pour moi est de passer du temps avec mes enfants à la maison» La rangeuse repentie Marie Kondo

Mais que les adeptes de la secte du «chaque chose a sa place et chaque place a sa chose» se rassurent: Marie Kondo n'est pas passée du statut de «prêtresse du rangement» à celui de «femme au foyer normale». Elle l'explique dans son dernier livre qui met en avant le concept japonais du «kurashi», manière d'organiser sa vie et son temps. La trentenaire y encourage ses fans à trouver un équilibre, s’arranger des petits moments de joie dans son quotidien.

Dans les exemples donnés par Marie Kondo, il y a notamment le plaisir de cuisiner un ragoût de poulet au vinaigre, écouter de la musique classique au petit-déjeuner ou encore boire du thé trois fois par jour. Preuve que la maniaque du rangement n'a pas totalement disparu, la Japonaise enjoint ses adeptes à nettoyer leur sac à main... Une fois par jour. On ne devient pas une addict à l'ordre repentie en un claquement de doigts.

En tout cas, la nouvelle méthode du «semi ordonné» de Marie Kondo parlera peut-être à un peu plus de monde… Une nouvelle vision de la vie qui va sans doute lui permettre de vendre encore quelques livres.

