Pourquoi Ronald a disparu des McDo (et l'une des raisons est absurde)

Vous vous souvenez du fameux clown qui vous accueillait devant les McDonald’s? Aviez-vous remarqué que le Monsieur en combinaison jaune et chaussettes rayées rouge et blanche a été poussé vers la sortie? Les raisons sont marketing... mais aussi un peu absurdes.

Je vous parle d'un temps... Bref, vous connaissez la chanson. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes décidément très jeune et n'avez sans doute pas non plus vécu l'époque où Ronald McDonald, le clown très (trop) souriant, accueillait les amateurs de frites, nuggets et autres burgers devant les fast-foods du même nom.

Créé en 1963, le célèbre clown avait initialement pour vocation d’apparaître dans les publicités. Il était inspiré du personnage d'un cirque apprécié par les enfants.

Willard Scott a incarné Ronald McDonald en 1963. Image: reddit

En 1965, Ronald a pris part à la traditionnelle parade de Thanksgiving de Macy's à New York, devenant ainsi un personnage «physique» à part entière. Des années plus tard, le clown, sous forme de statue devant les fast-foods, a accueilli des générations d'enfants. Il était même parfois incarné par des hommes déguisés pour distraire les têtes blondes lors d'anniversaires.

Ronald, emblème de la malbouffe pour les enfants

Mais en 2010, la Corporate Accountability International, un organisme à but non-lucratif basé à Boston, a fait pression auprès de l'enseigne pour que le clown prenne sa retraite. Elle accusait Ronald de pousser les enfants à l'obésité. Jim Skinner, le PDG de McDonald's, a répondu qu'il n'était pas question de retirer son clown. Il était même prévu de le faire réapparaître dans des publicités.

Dans les années 2000, les statues de Ronald accueillaient les fans du fast-food. Image: KEYSTONE

En réaction, l'organisation a donc diffusé des messages dans la presse pour appeler à la retraite du clown. Le PDG du groupe a rétorqué que son personnage était un «ambassadeur du bien». De son côté, la société Ace Metrix a déclaré que le clown n'était plus efficace dans les publicités.

Ronald est donc resté, mais a subi un relooking en 2014: exit la combi jaune, le clown a opté pour un pantalon cargo jaune, un gilet assorti et un maillot de rugby reprenant les rayures rouges et blanches.

Image: twitter

Mais malgré ces changements vestimentaires, le succès n'était plus vraiment au rendez-vous. Par ailleurs, une autre mascotte avait fait son apparition depuis 2009 et remplaçait progressivement Ronald. Il s'agit de Happy, la gentille boîte de Happy Meals.

Image: twitter

Si les deux ont en théorie partagé la vedette quelque temps, ils n'officient surtout pas dans les mêmes régions: Ronald est resté très populaire dans certains pays d'Asie, alors que Happy a mis le clown au chômage aux Etats-Unis ou en Europe notamment.

Un clown qui fait désormais... peur?

Une autre explication justifie la mise au placard de Ronald McDonald: les Américains sont terrorisés par les personnages rigolos au nez rouge depuis que de faux clowns ont commencé à semer la terreur dans certains Etats. En 2016, la police a dû intervenir à plusieurs reprises suite à d'effrayants signalements, notamment près de Greenville en Caroline du Sud: des clowns auraient tenté d'attirer des enfants dans les bois et se seraient aussi approchés des maisons armés de couteaux.

D'autres épisodes du même acabit dans le reste du pays ont ainsi poussés les Américains à prendre leurs distances avec les vils personnages au nez rouge, si bien que même les grands magasins Target ont retiré de leurs rayons les costumes de clowns pour limiter les possibilités des personnes mal intentionnées d'en faire un mauvais usage. Ronald a ainsi subi le même sort: aux Etats-Unis, l'iconique clown n'est plus le bienvenu devant les fast-foods. Les petits Américains s'en remettent désormais à Happy la gentille boîte.

