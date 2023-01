Schiaparelli et Dior font partie des premiers défilés qui ont eu lieu à Paris, le lundi 23 janvier, durant la Fashion Week Haute Couture.

Pourquoi a-t-on l'impression que la Fashion Week dure des semaines?

De janvier à mars, New York, Londres, Milan et Paris sont rythmés par les défilés de la «semaine de la mode». Pourquoi autant de dates, de lieux, de collections? Notre guide de la Fashion Week vous aidera à mieux comprendre l'un des événements les plus en vogue de l'année.

Ce lundi 23 janvier, la Fashion Week Haute Couture a démarré à Paris et cela jusqu'au 26 janvier. Chaque jour, les grands noms de la mode présentent leurs collections automne/hiver 2023/2024 à des invités triés sur le volet.

Wait a minute: ce n'était pas (déjà) la Fashion Week la semaine passée, à Paris justement?

Le terme «semaine de la mode» peut prêter à confusion. L'événement a toutefois bel et bien lieu sur plusieurs jours, et dans plusieurs villes du monde. Résumé en 4 points de l'un des rendez-vous mode les plus en vogue de l'année.

Où et quand a-t-elle lieu?

Plusieurs villes autour du globe accueillent leur Fashion Week. Les 4 principales sont New York (du 10 au 15 février), Londres (du 17 au 21 février), Milan (du 13 au 17 janvier pour la Mode Homme et du 22 au 28 février pour la Mode Femme) et Paris (du 27 février au 7 mars pour la Mode Femme). D'ailleurs, la Fashion Week s'ouvre toujours avec New York et termine toujours avec Paris. Ces villes sont reconnues mondialement pour leur savoir-faire et leur artisanat, mais d'autres villes plus confidentielles organisent aussi leur semaine de la mode comme Copenhague, Berlin ou encore Séoul.

Si on a l'impression qu'il y a tout le temps des Fashion Week, c'est parce que l'événement a lieu deux fois par année et que certaines villes comme Milan et Paris organisent la semaine de la mode Femme et la Semaine de la mode Homme.

Les collections d'hiver sont présentées en février-mars et les collections de l'été en septembre-octobre, car les marques ont toujours une saison d'avance. Les collections se retrouvent en boutiques 6 mois après, une habitude qui a été modifiée par de plus en plus de marques avec l'avènement des réseaux sociaux. Tom Ford par exemple ou Burberry optent désormais pour le See-Now, Buy-Now, qui permet d'acheter les vêtements directement après leur passage sur le podium.

Haute Couture ou prêt-à-porter: quelle différence?

A cet agenda de ministre s'ajoute la nécessité de savoir à quelle «semaine de la mode» nous assistons, sachant par exemple que la Haute Couture n'est présentée qu'à Paris.

Comme l'expliquent le journaliste Loïc Prigent et l'influenceuse Natacha Morice sur YouTube, n'est pas labellisée «Haute Couture» chaque marque qui le souhaite. A la différence du prêt-à-porter de luxe, les maisons doivent prouver – et réitérer la demande chaque année – à la Chambre syndicale de la Haute Couture qu'elles sont dignes de porter cette étiquette. On compte parmi elles Chanel, Dior, Louis Vuitton, Jean-Paul Gaultier ou encore Givenchy, pour ne citer qu'elles.

Les créations doivent être originales, réalisées à la main et sur mesure, dans des ateliers d'au moins 20 artisans. Elles doivent être conçues par le créateur permanent de la maison, être présentées à Paris et assurer au moins 25 passages sur le podium chaque saison.

Et contrairement au prêt-à-porter (qui n'est pas confectionné sur mesure):

«Le lendemain des défilés, les clientes passent commande directement auprès des maisons de Haute Couture. Elles peuvent d'ailleurs modifier les créations, tant qu'elles restent conformes au défilé. Elles ont également le droit de demander à ce que le modèle acheté ne soit vendu à personne d'autre dans la même ville, le même continent ou même dans le monde» Natacha Morice

Irina Shayk a défilé lundi 23 janvier pour la maison Schiaparelli. Image: Instagram @VogueFrance

Loïc Prigent explique également que certaines marques, qui n'obtiennent pas la précieuse étiquette, peuvent toutefois être considérées comme «membre correspondant» et être ainsi labellisées «Couture», ce qui signifie que le savoir-faire reste à peu près le même, mais que les ateliers sont à l'étranger, par exemple.

Comment être invité ?

Si nous avions la réponse, nous serions actuellement à Paris. Blague à part, plusieurs options s'offrent à vous. Être riche et célèbre, être un influenceur ou un client, travailler dans les relations publiques, ou en tant que journaliste – et recevoir des invitations directement de la part des marques (option qui ne fonctionne apparemment pas encore très bien). D'ailleurs, les marques doivent elles aussi être conviées, ou peuvent postuler pour participer.

Autre possibilité: il suffit «simplement» de faire partie du staff, comme mannequin, coiffeur, maquilleur ou photographe, par exemple.

Une fois le précieux sésame obtenu, c'est tout un monde qui s'offre à vous, fait, évidemment, de défilés, mais également de fêtes glamours et d'after shows hot hot hot.

«The after party is when the real show begins» Elle UK

Last but not least: les collections Croisière

Dernière spécificité qu'il est impératif de noter dans le calendrier et qui s'immisce entre les saisons printemps/été et automne/hiver: les collections Croisières présentées dans des lieux d'exception. Elles ont été créées à l'origine pour une clientèle fortunée qui fuyait le froid de l’automne et de l’hiver en embarquant pour de longues croisières au soleil. Ce sont donc des collections d’entre deux saisons. Aujourd'hui, elles sont l'occasion pour les marques de présenter de nouvelles tenues.

La Dior Cruise 2023 à Séville, en Espagne. Les mannequins lors du défilé à la Plaza de España, en juin 2022. instagram @dior

La collection était un hommage à la tradition andalouse. Plus de 500 000 fleurs ont été disposées pour décorer la célèbre Plaza de España à Séville (Andalousie). instagram @dior

Vous êtes désormais rodés et prêts à arpenter les défilés. Il ne reste plus qu'à être invités.

Bonus : le défilé Métiers d'art de Chanel

Pour les plus aguerris, il existe encore un événement à ne pas louper: le défilé Métiers d'art de Chanel. C'est feu Karl Lagerfeld, ancien directeur artistique de la maison, qui l'a imaginé en 2002, avec pour but de montrer l'étendue des savoirs-faire et de l'artisanat français dans la mode: broderies, parures, perles, plumes, etc.

Ce défilé a toujours lieu hors calendrier et est présenté dans une grande ville du monde. En 2022, il se déroulait à Dakar, au Sénégal, le 8 décembre.