Cet homme est mort durant 7 minutes, il raconte

Cet homme est mort 7 minutes, il raconte ce qu'il a vu

Un homme a été victime d'une crise cardiaque et est resté cliniquement mort pendant sept minutes. Les médecins l'ont cependant ramené à la vie. 10 ans plus tard, il raconte enfin ce qu'il a vu.

Il y a toujours eu des témoignages de personnes qui ont rencontré la mort de près. Ces histoires fascinent, notamment car elles permettent de jeter un regard furtif sur l'au-delà.

La presse à sensation anglaise vient d'exhumer une nouvelle histoire de ce type.

Un «espace vide», séparé de son corps

Selon ces informations, l'acteur et artiste Shiv Grewal a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il déjeunait avec sa femme Alison dans le sud de Londres. Elle a immédiatement appelé un médecin, mais celui-ci n'a d'abord pas pu déceler de pouls. Le cœur de son mari avait déjà cessé de battre.

Shiv Grewal raconte:

«J'ai senti que j'étais mort. J'avais l'impression d'avoir été séparé de mon corps. Je me trouvais dans un espace vide, mais je continuais à avoir des sensations.»

L'acteur explique qu'il a eu l'impression de nager. Sa perception a changé de manière spectaculaire, il a survolé la lune et a pu voir un champ de météorites et toute l'étendue de l'univers. Au bout de quelques minutes, les secouristes ont pu le réanimer et son cœur s'est remis à battre.

Comme son cerveau manquait d'oxygène pendant cette période, les médecins de l'hôpital l'ont plongé dans un coma artificiel durant plusieurs semaines. De plus, un stent a été placée dans son aorte afin de garantir une circulation sanguine régulière.

Le retour du royaume des morts

L'incident s'est produit il y a dix ans déjà. Le fait que l'acteur ne le rende public que maintenant pourrait être lié à l'exposition que l'artiste présente actuellement dans un hôtel de Londres.

En effet, pendant sa rééducation, Shiv Grewal a commencé à dessiner et à peindre. Son thème? Le retour du royaume des morts. «Je me souviens très bien de ce qui s'est passé pendant ces sept minutes, de ce que j'ai vu, et j'ai essayé de traduire cela en art», a déclaré Grewal à l'agence PA Media.

Lors de son expérience de mort imminente, il aurait été exposé à de nombreuses options pour vivre une existence alternative. Des réincarnations lui auraient été proposées, mais il a absolument voulu retourner à son ancienne vie.

«Je suis simplement heureux d'être de retour ici. Ma soif de vivre est énorme» Shiv Grewal, acteur et artiste

Traduit et adapté par Noëline Flippe