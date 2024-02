Ghali au Milano Summer Festival, le 10 septembre 2022 à Milan. Image: Corbis Entertainment

Ghali, le rappeur qui fait réfléchir l'Italie

L'un des chanteurs les plus suivis de la scène musicale italienne fait partie des invités du célèbre Festival de Sanremo. L'occasion parfaite pour dresser le portrait d'un artiste de talent devenu l'icône de toute une génération.



Le Festival de Sanremo est l'événement musical le plus important d'Italie. En 2023, près de 12 millions de téléspectateurs ont regardé la finale. Un rendez-vous phare et iconique de 5 jours qui débute ce mardi 6 février et qui sera comme d'habitude rediffusé sur la Rai.

Le concept? Des invités prestigieux dévoilent en avant-première une chanson et le gagnant aura l'opportunité de présenter son titre au concours de l'Eurovision. Le festival a vu naître les musiques les plus cultes d'Italie: Nel blu dipinto di blu (Volare) de Domenico Modugnoen, Sarà perché ti amo de Ricchi e Poveri, Felicità de Al Bano et Romina Power, L'italiano de Toto Cutugno, La solitudine de Laura Pausini, et plus récemment Zitti e buoni de Måneskin. Le groupe a remporté l'Eurovision en 2021 avec ce morceau.

Cette année, Ghali («précieux» en arabe), l'un des rappeurs trap les plus suivis du pays, fait partie de la liste des invités. Il présentera le 9 février Casa Mia (Chez-moi), une chanson écrite il y a quelque temps déjà qu'il n'avait jamais réussi à terminer. Jusqu'à aujourd'hui.

Ghali à l'événement Time100 Next 2023 à New York, le 24 octobre 2023. Getty Images North America

De la Tunisie à Milan

Ghali Amdouni naît 21 mars 1993 à Milan de parents d'origine tunisienne. Sa mère Amel quitte son pays natal à l'âge de 20 ans pour offrir à son fils «un avenir meilleur en Italie», relaye GQ.

Qu'est-ce que la trap?



Influencée par les musiques de clubs et le dubstep, la trap se reconnaît notamment par ses sons électroniques qui permettent aux artistes d'alterner entre un style de rap lent et rapide, explique



Pour Ghali, la trap est un genre «proche des jeunes, très créatif où l'on peut tout dire et tout imaginer», déclare-t-il à

La trap est un style musical issu du Dirty South (un sous-genre de hip-hop américain apparu dans le Sud des États-Unis, en particulier à Atlanta) qui a émergé à la fin des années 1990 et connu un fort succès dans les années 2000. Parmi les pionniers du genre on retrouve Future, Outkast, 2 Chainz, Gucci Mane, Young Jeezy ou T.I. Influencée par les musiques de clubs et le dubstep, la trap se reconnaît notamment par ses sons électroniques qui permettent aux artistes d'alterner entre un style de rap lent et rapide. Pour Ghali, la trap est un genre «proche des jeunes, très créatif où l'on peut tout dire et tout imaginer». Selon lui, c'est un monde dans lequel il est facile d'entrer en Italie surtout lorsqu'on vit dans des quartiers.

Son père les rejoindra plus tard, mais sombrera dans le trafic de drogue. Il fera plusieurs allers-retours en prison avant de retourner définitivement en Tunisie, raconte le New York Times. Une enfance difficile durant laquelle sa mère et lui sont «seuls contre le reste du monde», et l'absence d'un père qu'il exprime à de nombreuses reprises dans ses chansons:

«Mon père n'est pas là. Il est parti. Il n'a pensé qu'à lui. Et je n'ai pas à me sentir coupable» Flashback

Lorsque Ghali a 10 ans, Amel et lui sont expulsés de leur logement. La commune de San Siro dans laquelle ils vivent leur donne alors trois options pour se reloger. Ils choisiront la deuxième, «la moins pire», confie-t-il à La Repubblica. Mère et fils emménagent dans le quartier populaire et réputé difficile de Baggio, en périphérie de Milan. C'est à cette époque que Ghali découvre une passion qui ne le lâchera plus: le rap.

«Le rap m'a sauvé»

En 2003, sa mère l'emmène voir le film 8 Miles au cinéma. En voyant Eminem à l'écran, il sait que c'est ça qu'il veut faire de sa vie. Peu après, un ami d'origine tunisienne lui fait découvrir le travail de Joe Cassano, un rappeur décédé en 1999, et lui offre un CD de mix de rap italien. «Apprendre que le rap pouvait aussi se faire en italien – une langue qu’il aimait – a été une révélation», écrit le New York Times.

«Le rap m'a sauvé. Il m'a sorti la tête de l'eau. Sans la musique, j'aurais certainement mal fini» Ghali la repubblica

Très jeune, Ghali va donc écrire, composer, chanter, créer. Il enregistre ses premiers morceaux dans sa chambre et distribue ensuite les CD dans les rues de Baggio.

A 14-15 ans, il descendait dans le parc de son quartier et y restait des heures, parfois jusque tard dans la nuit, seul ou accompagné, à faire de la musique, raconte-t-il à La Repubblica. Avec ses amis devenus eux aussi des stars de la scène musicale italienne, Rkomi ou Charlie Charles par exemple, ils se donnent rendez-vous par e-mail pour se retrouver et faire des battles de freestyle.

«Les gens nous lançaient tout et n'importe quoi depuis les fenêtres, des oignons, des tomates» Ghali la repubblica

Les textes de Ghali plaisent. A l'école, une professeure les lit devant la classe et encourage le jeune rappeur dans son travail. Un soutien qui lui a permis de «prendre confiance en lui et de croire qu'il pourrait un jour y arriver», explique-t-il à GQ. Et de poursuivre:

«J’ai appris que je pouvais mener mes batailles sociales grâce à la musique, avec des mots et des paroles plutôt que par la violence physique. J'ai commencé à imaginer des histoires dans le cadre de mes devoirs et maintenant, j'écris des tubes pour l’Italie.» gq

En 2016, à l'âge de 23 ans, Ghali explose les records Spotify en Italie avec son morceau Ninna Nanna qui atteint plus de 200 000 écoutes en 24 heures. Une chanson dont le refrain reprend les paroles d'une célèbre comptine italienne. Un clin d'œil à son pays natal et un énième exemple de cette double culture dont il a fait une force. «Si tu arrives à en tirer un avantage, tu peux réaliser de belles choses», déclare-t-il à Brut en 2022.

«Retourne chez toi»

«Réaliser de belles choses», comme comptabiliser 137 millions de vues sur YouTube pour le clip de Cara Italia, une chanson sortie en 2018 dans laquelle il critique le racisme en Italie. Il y parle de ceux aux mentalités fermées «comme au Moyen-Âge», des médias qui décrivent les étrangers comme «des extra-terrestres sans passeport en recherche d'argent» et chante en refrain:

«Quand ils me disent: "Retourne chez toi", je leur réponds: "J'y suis déjà". Chère Italie, je t'aime. Tu es ma douce moitié» Cara Italia

Le clip: Vidéo: watson

Depuis toujours, ses origines italo-tunisiennes sont une source d'inspiration inépuisable. A ce sujet, l'artiste aux 50 disques de platine et 15 disques d'or confiait à Brut se sentir parfois tunisien, parfois italien et parfois les deux à la fois. Il est persuadé que beaucoup de gens ressentent la même chose aujourd'hui et veut donc parler à cette génération d'Italiens qui ne s'identifiaient pas dans le rap de l'époque. «Je savais qu'il y avait des enfants d'immigrés qui commençaient à exister en Italie, mais personne ne racontait leur histoire», explique-t-il au New York Times.

Dans ses chansons, Ghali – qui n'a obtenu la nationalité italienne qu'à 18 ans à cause d'une loi stricte dans le pays – met un point d'honneur à fusionner ses différentes identités. Il rap en italien, en arabe et même en français.

Un engagement qui transcende les frontières musicales. Ghali est en effet devenu «l'un des principaux défenseurs des droits des migrants à une époque où la rhétorique xénophobe domine en Italie», écrit le Time.

Un bateau nommé Bayna

A l'été 2022, le chanteur a fait don d'un bateau de sauvetage appelé Bayna («y voir clair» en arabe) en référence à l'un de ses morceaux qui parle de la traversée de la Méditerranée. En mars 2023, Ghali s'est rendu à Trapani, en Sicile, pour inaugurer l'embarcation. Il a également suivi aux côtés de bénévoles venus d'Italie et d'ailleurs une formation pour pouvoir opérer un sauvetage en mer.

Ghali inaugure le bateau Bayna à Trapani, en Sicile, en mars 2023. Image: instagram @ghali

En novembre 2023, Bayna avait sauvé 227 personnes dont un bébé de deux mois, relaye La Repubblica.

L'engagement de Ghali – qui lui a permis d'être classé dans la liste du Time des 100 personnalités dont l'influence peut changer le monde – s'explique notamment par son histoire personnelle. A l'âge de 16, alors qu'il est en vacances en Tunisie, il parle de son quotidien et de sa vie à Milan à son cousin. Ce dernier disparaîtra plus tard dans la même journée. Affolée, la famille part à sa recherche mais ne parvient pas à le retrouver. Le garçon réapparaîtra tard dans la nuit et avouera s'être enfui pour rejoindre une embarcation qui s'en allait pour l'Italie. Un épisode difficile raconté par le New York Times que Ghali mettra par écrit dans la chanson Mamma:

«Au téléphone, je lui dis de ne pas le faire. Tu as une mère et deux frères, ça n'en vaut pas la peine. Mais il ne veut rien entendre, il fuit la misère.»

Sanremo arrive «au bon moment»

A Sanremo, l'artiste prévoit d'utiliser la portée du festival «pour passer un message et faire réfléchir» explique-t-il dans une publication Instagram. Depuis le 15 janvier, il tease le public et les médias en s'affichant avec un alien appelé Rich Ciolino. Les fins de cette mise en scène seront enfin bientôt dévoilées.

Ghali et Rich Ciolino sont arrivés à Sanremo, en Italie, le dimanche 4 février 2024. Image: instagram @ghali

Outre ce mystérieux nouvel ami, le chanteur a collaboré avec Ikea pour créer Casa Ghali à Sanremo, un espace ouvert au public durant le festival qui permet aux personnes de venir discuter avec l'artiste sur des thèmes qui lui tiennent à cœur.

Depuis plusieurs jours, les feux des projecteurs sont donc braqués sur celui qui déclare que son succès se mesure au fait d'entendre des jeunes écouter sa musique à fond dans leur voiture. «Même si les fenêtres étaient fermées, nous pouvions voir à la façon dont elles vibraient qu'ils écoutaient notre musique. Nous avions réussi», confie-t-il, fier, à La Repubblica.

A 30 ans, après un an de voyage autour du monde et la sortie en décembre dernier d'un 4ème album, Pizza Kebab Vol. 1, le festival de Sanremo arrive selon Ghali «pile au bon moment».