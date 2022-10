La native de Sydney n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, elle a même essuyé un torrent de messages négatifs. Mais Britnee n'en a cure et assure que si elle s'inquiétait de ce que les autres pensent, «elle ne resterait pas fidèle à elle-même et ne vivrait pas une vie d'authenticité».

Mais elle déclare que cette citation, métaphoriquement parlant, lui évoque de «ne pas se sentir vaincue par les autres et de poursuivre, peu importe la difficulté».

Jeffrey Dahmer, connu pour ses crimes atroces et son cannibalisme, figure sur le mollet de la jeune femme de 28 ans. C'est ce que le Daily Star relaie. Fascinée par les tueurs en série, Chamberlain a également Ted Bundy encré sur sa jambe. Mais elle avoue que son tatouage favori est le visage de Dahmer et cette citation: «If you can beat em, eat em» («Si vous ne pouvez les battre, mangez-les»).

Un confort au volant digne d'un canapé : les Citroën ë-C4 et Citroën GS

Des centaines d'app Iphone et Android infectées par des logiciels malveillants

On connaît (enfin) la date de couronnement de Charles III

Vomissements et diarrhée: voici les nouveaux symptômes du Covid

Elle arbore un tatouage du «cannibale» Jeffrey Dahmer et ne regrette rien

Plus de «Société»

Pénurie d'énergie: après le col roulé, le bonnet à couilles? Non, c'est non!

La série «Dahmer»: voici ce qui est vrai et ce qui est faux

Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie

Les plus lus

«Retour vers le futur»: Christopher Lloyd et Michael J. Fox réunis à New York

Doc et McFly se sont réunis dimanche au Comic-Con de New York. Un événement qui a ravi les fans de la trilogie et qui a aussi donné lieu à quelques révélations, notamment sur la maladie de Parkinson dont souffre Michael J. Fox.

La scène du Comic-Con de New York, qui s'est terminé dimanche, a été le théâtre des retrouvailles émouvantes entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox, soit Doc et McFly, les protagonistes de la trilogie Retour vers le futur. Les fans se sont réjouis de revoir les deux acteurs réunis 32 ans après la sortie du dernier film.