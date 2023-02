A la rédaction de watson, on a également faillit se fait avoir par cet arnaque Netflix par e-mail! Image: Shutterstock

Netflix met en garde contre des arnaques par e-mail ou SMS

La plateforme de streaming fait à nouveau face à des arnaques envoyées à ses utilisateurs. Elle met en garde contre ces demandes frauduleuses.

Ces derniers jours, les utilisateurs de Netflix, en France notamment, ont reçu des e-mails et SMS provenant de la plateforme qui leur demande d'évaluer les films et les séries du catalogue. Attention: c'est une arnaque, comme le rappelle BFMTV, dont le but est de voler les données personnelles, comme les coordonnées bancaires ou les numéros de téléphone.

Netflix met en garde sur son site Internet:

«Vous avez reçu un e-mail ou un SMS vous demandant de fournir l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, le mot de passe ou le mode de paiement associé à votre compte? Sachez qu'il ne vient probablement pas de nous» Netflix.

Et sur Twitter:

A la rédaction de watson, on a également faillit se fait avoir! Une employée a reçu un e-mail étranger. Le voici:

«Votre compte est bloqué. Veuillez actualiser vos informations de payement.»

Sauf que le compte fonctionne très bien et que l'adresse e-mail de l'expéditeur était quelque peu douteuse.

C'est louche.

BFMTV précise qu'une adresse e-mail a été mise en place, phishing@netflix.com, pour que les utilisateurs puissent dénoncer des arnaques. Netflix pourra ensuite analyser l'origine des courriers suspects et les stopper.