Oseriez-vous goûter à ce gâteau de mariage royal mis aux enchères?

L'âge avancé de ce pudding n'est pas sa seule singularité. image: keystone/mini museum

Avis aux amoureux des tourtes kitsch à étages! Une tranche d'histoire royale est à vendre. Par contre, on ne vous garantit pas de sa première fraîcheur.

C'est connu, les ventes aux enchères sont l'occasion de mettre sur le marché tout un tas de bizarreries. La vente organisée cette semaine par la maison Dore & Reeses ne déroge pas à la tradition: pour quelques centaines de livres, vous pourrez vous offrir ce mercredi 19 octobre un morceau de pudding conservé pendant 41 ans. Mmmmh!

Evidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel obscur pudding anglais. Cette tranche est témoin d'histoire: elle a assisté au mariage entre Charles et lady Diana, en 1981.

Encore soigneusement emballé dans sa boîte et son papier sulfurisé d'origine, cette part de pudding n'a pas trop souffert des ravages du temps. Moins que l'union des principaux concernés, en tout cas. image: dore&reeses

Le morceau a été servi à Nigel Ricketts, restaurateur de meubles au service de la maison royale et invité du mariage royal, qui l'a conservé dans son emballage d'origine, en mode «on sait jamais, ça peut servir»... jusqu'à la fin de ses jours. Après le décès de notre fervent amateur de monarchie plus tôt cette année, quelques-uns de ses précieux souvenirs ont été évalués par un expert de Dore & Reeses.

La principale question qui se pose désormais: ce truc est-il encore comestible (s'il l'a jamais été, vous connaissez la gastronomie britannique)? La réponse de Guy Taylor, responsable des ventes intérieures chez Dore and Rees, au Daily Mail:

«Vous ne voudriez probablement pas le manger maintenant, mais la quantité d'alcool à l'intérieur l'a probablement conservé»

«Il ressemble toujours à une tranche de gâteau de mariage qui a conservé sa forme et sa consistence», complète l'expert. Prix de base estimé pour ce morceau de pudding hors de date? 300 livres sterling, environ 340 francs suisses. Toutefois, les enchères pourraient s'envoler bien plus haut.

En 2019, cette autre tranche s'est vendue pour la modique somme de 450 livres par la maison de ventes Sworders image: sworders

90 kilos de pudding

Ce n'est en effet pas la première fois qu'une part de ce gigantesque cake royal, servi le 29 juillet 1981, est mis en enchères. Faut dire qu'il avait de quoi mettre quelques parts de côté: le gâteau principal (ci-dessous, à gauche), comptait 5 étages, mesurait plus de 1,5 mètres de haut et pesait plus de 90 kilos. Quant au specimen de droite, il était composé de sept couches de gâteau au au rhum blanc, recouverts d'un fondant blanc au sucre cristal. Léger.

Deux des quelque 23 gâteaux servis aux invités lors du mariage de Lady Di et Charles, en 1981. image: twitter

Préparé par le boulanger en chef de la Royal Naval Cookery School, le gâteau principal a coûté plus de 40 000 dollars et reste considéré comme l'un des plus chers de l'histoire du mariage.

Rassurez-vous, il a été rentabilisé depuis: en 2014 par exemple, une tranche s'est vendue pour 1375 dollars à Los Angeles. Record battu en août 2021 par la maison Dominic Winter, qui s'est fendue d'une part au prix de 1750 livres.