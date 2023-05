Danny Khezzar fait la fierté des Suisses avec son parcours dans Top Chef. instagram

Ce rappeur genevois au rire de hyène fait son retour dans Top Chef ce soir

Surprise! A seulement 27 ans, Danny Khezzar chef d'un restaurant étoilé à Genève, réintègre le prestigieux concours français.

Danny Khezzar est une machine de guerre derrière les fourneaux de Top Chef, la brigade cachée d'Hélène Darroze. Telle une hyène qui traque ses proies la nuit, il terrasse un à un ses adversaires et cela alors qu'il a été éliminé de l'émission officielle dès la deuxième semaine. De hyène, il en a aussi le rire (et c'est un compliment). Chacune de ses phrases est ponctuée d'un «hihihihi!» singulier qui lui donne un capital sympathie énorme. En plus d'être toujours souriant et de bonne humeur, le Genevois arbore des cheveux longs tressés et fait de la trap latine sur son temps libre. Un ovni.

Un petit exemple 👇

Vidéo: watson

Pour ceux qui ne suivent pas La brigade cachée, émission qui suit le jeu officiel et qui force les téléspectateurs les plus téméraires à rester éveillés jusqu'à minuit le mercredi soir, c'est un peu comme l'île des bannis sur Koh-Lanta. Chaque candidat éliminé découvre alors qu'il a une chance de revenir dans le jeu grâce à une compétition parallèle qui se tient dans le plus grand des secrets. L'objectif pour Hélène Darroze, la cheffe triplement étoilée, est de revenir dans la course avec un candidat repêché.

Après une domination sans partage et onze victoires consécutives, Danny Khazzar est la perle rare. Il réintégre donc le concours officiel, ce 24 mai, pour les quarts de finale... Avec les mythiques manchettes rouges de la cheffe Darroze. Les autres candidats qui vont devoir affronter le Genevois (et dont il va faire qu'une bouchée, objectivité bonjour👋) sont Hugo, Sarika, Mathieu.

Danny Khezzar est-il en train de devenir le chouchou d'Hélène Darroze? instagram

Danny, 27 ans n'est pas seulement un animal de concours, celui qu'Helène Darroze surnomme «Monsieur plus», tant il en fait, a été nommé chef du Bayview, restaurant une étoile de l'hôtel Président Wilson, à Genève. Jusque-là sous-chef, il remplace ainsi la star Michel Roth, relate la Tribune de Genève. Les cuisines du Bayview, il les tutoie depuis 2020. Avant cela, le Français d'origine a fait ses armes au Ritz de Paris comme commis.

Danny Khezzar collabore avec Michel Roth depuis dix ans. instagram

Et quand il n'est pas derrière les fourneaux pour ses clients ou en train de rapper, il nourrit son compte Instagram de vidéos de cuisine plus folles les unes que les autres. Danny ne révolutionne pas la haute gastronomie, ses plats sont raffinés et contemporains, mais il maîtrise parfaitement les codes des réseaux sociaux et vient apporter un vent de fraicheur au Bayview qui méritait depuis quelques années un peu plus de fun.

Danny Khezzar aime les expérimentations en cuisine. capture d'écran instagram

