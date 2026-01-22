Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient été évincés mi-2022. Image: Collection ChristopheL via AFP

Ces deux animateurs légendaires poursuivent leur combat

Pourtant victorieux aux prud'hommes, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ex-présentateurs du jeu Des chiffres et des lettres, font appel. Ils espèrent être davantage indemnisés.

Plus de «Société»

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ex-animateurs du jeu Des chiffres et des lettres, font appel du jugement des prud'hommes sur leur éviction par France Télévisions, qui leur était pourtant favorable, dans l'espoir d'être davantage indemnisés, a indiqué leur avocate, confirmant une information du Parisien.

Le M. Chiffres et la Mme Lettres du jeu, depuis respectivement 47 ans et 36 ans, ont été évincés mi-2022. «Ils souhaitent la réparation intégrale de leurs préjudices», a indiqué Me Juliette Mascart, en estimant que les montants des indemnisations avaient été «prononcés à strict minima».

Leur appel est «partiel» et porte sur «deux points précis: l'indemnité de requalification (des contrats) et les dommages et intérêts», a-t-elle précisé. «Le reste du jugement n'est pas critiqué du tout» car «la motivation avait profondément soulagé mes clients», a conclu l'avocate.

France Télévisions n'a pas fait de commentaire.

Une rupture «brutale et vexatoire»

Fin novembre, le conseil de prud'hommes de Paris avait condamné France Télévisions à verser un total de 230 000 euros à Renard et 220 000 euros à Boulin-Prat, notamment pour «discrimination fondée sur l'âge» et «licenciement nul». Les animateurs avaient réclamé devant les prud'hommes la requalification en CDI de leurs CDD d'usage passés, et la reconnaissance d'une rupture abusive.

Après de longs mois de procédure, le conseil, appuyé par un magistrat professionnel, leur a donné gain de cause. Leurs contrats ont été requalifiés en CDI depuis mars 1975 pour Bertrand Renard et depuis février 1986 pour Arielle Boulin-Prat. De plus, le conseil a estimé que «la discrimination fondée sur l'âge (était) caractérisée» et que la rupture de la relation de travail était «brutale et vexatoire».

France Télévisions avait expliqué le recours à ces CDD d'usage, courants dans la profession, par le fait que «la reconduction d'une émission dans une grille est réinterrogée chaque année». Auparavant quotidienne, Des chiffres et des lettres a été diffusée le week-end sur France 3 à partir de la rentrée 2022, puis supprimée à la rentrée 2024. (jzs/afp)