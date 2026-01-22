en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Société
France

Des chiffres et des lettres: Renard et Boulin-Prat font appel

Bertrand Renard et Arielle Boulin Prat 02 mai 2012 Enregistrement de l emission de radio On repeint la musique Presentee par Serge Poezevara avec Danielle Moreau et Fabien Lecoeuvre France Bleu.
Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient été évincés mi-2022.Image: Collection ChristopheL via AFP

Ces deux animateurs légendaires poursuivent leur combat

Pourtant victorieux aux prud'hommes, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ex-présentateurs du jeu Des chiffres et des lettres, font appel. Ils espèrent être davantage indemnisés.
22.01.2026, 13:0522.01.2026, 13:05

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ex-animateurs du jeu Des chiffres et des lettres, font appel du jugement des prud'hommes sur leur éviction par France Télévisions, qui leur était pourtant favorable, dans l'espoir d'être davantage indemnisés, a indiqué leur avocate, confirmant une information du Parisien.

Le M. Chiffres et la Mme Lettres du jeu, depuis respectivement 47 ans et 36 ans, ont été évincés mi-2022. «Ils souhaitent la réparation intégrale de leurs préjudices», a indiqué Me Juliette Mascart, en estimant que les montants des indemnisations avaient été «prononcés à strict minima».

La RTS «muscle» cette émission phare

Leur appel est «partiel» et porte sur «deux points précis: l'indemnité de requalification (des contrats) et les dommages et intérêts», a-t-elle précisé. «Le reste du jugement n'est pas critiqué du tout» car «la motivation avait profondément soulagé mes clients», a conclu l'avocate.

France Télévisions n'a pas fait de commentaire.

Une rupture «brutale et vexatoire»

Fin novembre, le conseil de prud'hommes de Paris avait condamné France Télévisions à verser un total de 230 000 euros à Renard et 220 000 euros à Boulin-Prat, notamment pour «discrimination fondée sur l'âge» et «licenciement nul». Les animateurs avaient réclamé devant les prud'hommes la requalification en CDI de leurs CDD d'usage passés, et la reconnaissance d'une rupture abusive.

Après de longs mois de procédure, le conseil, appuyé par un magistrat professionnel, leur a donné gain de cause. Leurs contrats ont été requalifiés en CDI depuis mars 1975 pour Bertrand Renard et depuis février 1986 pour Arielle Boulin-Prat. De plus, le conseil a estimé que «la discrimination fondée sur l'âge (était) caractérisée» et que la rupture de la relation de travail était «brutale et vexatoire».

«J'étais l'animateur le plus haï de l'histoire»: Jean-Marc Richard déballe

France Télévisions avait expliqué le recours à ces CDD d'usage, courants dans la profession, par le fait que «la reconduction d'une émission dans une grille est réinterrogée chaque année». Auparavant quotidienne, Des chiffres et des lettres a été diffusée le week-end sur France 3 à partir de la rentrée 2022, puis supprimée à la rentrée 2024. (jzs/afp)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
DiCaprio en prend plein la face
DiCaprio en prend plein la face
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
de Marine Brunner
Thèmes
C'est quoi ce «cheesecake japonais» qu'on voit partout?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Le dramaturge et peintre franco-suisse Valère Novarina est décédé
Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina, est décédé à l'âge de 83 ans, a-t-on appris samedi auprès du régisseur de sa compagnie, confirmant des informations de presse.
Il s'est éteint à l'âge de 83 ans, a précisé Richard Pierre, régisseur général de la compagnie Union des contraires.
L’article