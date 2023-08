People

La chanteuse américaine a partagé mardi son soutien à l'un de ses auditeurs assassiné après avoir dansé sur un titre de son dernier album Renaissance. L'affaire s'ajoute à de nombreuses autres visant toujours plus la communauté LGBTQIA+.

Le site internet de Beyoncé, servant depuis plusieurs mois de vitrine à sa tournée musicale internationale, soutient désormais une seconde cause. Depuis le 1er août, les visiteurs se rendant sur la page principale peuvent y lire en anglais: «Repose en paix, O'Shae Sibley».