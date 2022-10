Les corgis ont été transmis à son fils le prince Andrew et à son ex-femme Sarah Ferguson. Image: sda

Mort d'Elizabeth II: on a des nouvelles des corgis de la reine

Après sa mort, la reine Elizabeth II a légué ses corgis au prince Andrew et à Sarah Ferguson. Depuis, une question est sur (presque) toutes les lèvres: comment se portent les chiens dans leur nouvelle maison?

La reine Elizabeth II était connue pour son amour des corgis. Au cours de sa vie, la monarque britannique a eu plus de 30 chiens de cette race. Cela comprenait des dorgis, un mélange de teckel et de corgi. Lorsqu'elle est décédée le 8 septembre, elle avait deux corgis et deux autres chiens d'une race différente. Après sa mort, les corgis ont été transmis à son fils le prince Andrew et à son ex-femme Sarah Ferguson.

Les deux compères se sont bien installés dans leur maison. L'information a été rapportée par la nouvelle maîtresse de Muick et Sandy dans une interview parue dans le journal britannique «The Telegraph».

L'héritage des deux chiens est «un grand honneur» pour elle, car les corgis de la reine sont des «trésors nationaux» Sarah Ferguson dans «The Telegraph»

Sarah Ferguson et son ex-mari sont séparés depuis les années 1990, mais malgré leur divorce, ils partagent toujours le Royal Lodge à Windsor. Cinq terriers Norfolk y vivaient auparavant, ils cohabitent désormais avec les Corgis.

«La plus belle icône de tous les temps»

Dans l'interview, Sarah Ferguson, qui a deux filles avec Andrew, se souvient également de la reine elle-même: son ancienne belle-mère a toujours été une «merveilleuse amie» pour elle. Elle a également décrit la reine avec les mots «légendaire» et «incroyable». Le défunt monarque était «la plus belle icône de tous les temps».

Le prince Andrew avait offert Muick et Fergus durant la pandémie. Son père, le prince Philip, était à l'hôpital à cette même époque. Malheureusement, Fergus est décédé en mai de la même année alors qu'il n'était qu'un chiot. C'est pourquoi la reine a pu accueillir une autre corgi, Sandy, peu de temps après.

