Paris Hilton se fait défoncer à cause de ses vacances

La star a été vue en train de profiter de ses vacances à Maui malgré les incendies qui ravagent Hawaï. De quoi faire rugir le web.

Paris Hilton a été vue en vacances sur les plages de Maui, à Hawaï, à environ 50 kilomètres de la ville dévastée de Lahaina. La star mondaine se promenait sur la plage à Wailea en compagnie de sa petite famille, rapporte le Daily Mail.

Des images qui ne passent pas du tout auprès des internautes, puisque toute l'île est actuellement en proie à de violents incendies, qui ont par ailleurs fait plus de 90 morts jusqu'à présent. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier des États-Unis depuis plus de 100 ans.

«Dégoûtant» ou encore «conséquence d'être une privilégiée», peut-on notamment sur lire sur Twitter (ou X). Mais les ardeurs des internautes ont rapidement été calmées après qu'une source est montée au créneau pour défendre la star.

«Une seconde maison pour elle»

Les ardentes critiques ont poussé une source proche de la star à prendre sa défense. «Elle se rend à Maui depuis qu'elle est née. Elle a beaucoup d'amis et de famille là-bas et c'est une seconde maison pour elle», déclare-t-elle au magazine People. S'il s'agissait d'abord d'un voyage en famille, Paris Hilton a rapidement retroussé ses manches pour venir en aide aux victimes de l'incendie. Parmi ces dernières, son oncle, dont le restaurant, situé à Lahaina, a été réduit en cendres.

«Le restaurant de son oncle à Lahaina a brûlé, ils ont donc décidé de raccourcir leur voyage et d'aller voir leur famille et d'aider là où ils le pouvaient» une source proche de la star

Mais la famille est également venue en aide aux habitants de l'île en faisant des dons aux abris locaux ainsi qu'aux personnes dans le besoin. Toujours selon cette source, des contributions significatives ont également été faites aux victimes de cette catastrophe.

Aussi, sur Instagram, Paris Hilton a relayé l'appel aux dons de la Hawaii Community Foundation, informant les abonnés sur la façon d'aider les personnes touchées par l'incendie. (sia)