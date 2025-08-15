La climatisation rend-t-elle malade? Une microbiologiste répond

Les climatiseurs mal entretenus peuvent abritent de nombreux microbes infectieux. Image: Shutterstock

La climatisation rend-elle malade? Une microbiologiste répond

La climatisation, indispensable l’été, peut aussi favoriser certains problèmes de santé. Voici ce qu’il faut savoir pour en limiter les risques.

Primrose Freestone / the conversation

Un article de The Conversation

Peut-on tomber malade à cause de la climatisation? Dans des conditions de fonctionnement normales, non. Mais si un système de climatisation est mal entretenu ou défectueux, les conséquences sur la santé peuvent être graves.

La climatisation peut être une véritable bénédiction lors des chaudes journées d'été. Elle maintient une température agréable et contrôle l'humidité, rendant les environnements intérieurs supportables même lors des vagues de chaleur.

Or certaines personnes évitent d'utiliser la climatisation, quelle que soit la température extérieure, de peur qu'elle ne les rende malades. On pourrait trouver cela exagéré, mais en tant que microbiologiste, je peux affirmer que cette crainte n'est pas totalement infondée.

A propos de l'autrice 👇 Primrose Freestone est professeure associée en microbiologie clinique à l’Université de Leicester. Spécialiste en biochimie, elle a fait des découvertes majeures, notamment sur le mécanisme de régulation dans les bactéries. Ses recherches actuelles portent sur l'influence du stress sur les infections, notamment l'impact des hormones de stress humaines sur la croissance bactérienne. Image: University of Leicester

En effet, si un système de climatisation fonctionne mal ou n'est pas correctement entretenu, il peut être contaminé par des microbes infectieux. Votre climatiseur peut alors devenir une source potentielle de nombreuses infections transmissibles par l'air, allant du simple rhume à la pneumonie.



Le syndrome des bâtiments malsains

Le «syndrome des bâtiments malsains» est le nom générique donné aux symptômes qui peuvent apparaître après un séjour prolongé dans des environnements climatisés. Ces symptômes peuvent inclure des maux de tête, des vertiges, une congestion ou un écoulement nasal, une toux persistante ou une respiration sifflante, des démangeaisons et des éruptions cutanées, des troubles de concentration et de la fatigue.

Ce syndrome touche généralement les personnes qui travaillent dans des bureaux, des espaces confinés, mais il peut survenir chez toute personne passant de longues périodes dans des bâtiments climatisés, tels que les hôpitaux ou autres bâtiments publics. Les symptômes du syndrome des bâtiments malsains ont tendance à s'aggraver avec le temps passé dans un bâtiment donné, et s'atténuent après le départ.

Une étude indienne réalisée en 2023 a comparé 200 adultes en bonne santé travaillant au moins six à huit heures par jour dans un bureau climatisé à 200 adultes en bonne santé ne travaillant pas dans un environnement climatisé. Le groupe exposé à la climatisation a présenté davantage de symptômes associés au syndrome du bâtiment malsain au cours de la période d'étude de deux ans, en particulier une prévalence plus élevée d'allergies.

Il est important de noter que les tests cliniques ont montré que les personnes exposées à la climatisation avaient une fonction pulmonaire plus faible et étaient plus souvent en arrêt maladie que celles qui n'y étaient pas exposées.

D'autres études ont confirmé que les employés de bureau travaillant dans des locaux climatisés présentaient une prévalence plus élevée du syndrome du bâtiment malsain que ceux qui ne travaillaient pas dans un environnement climatisé.

On soupçonne que l'une des causes du syndrome des bâtiments malsains est le mauvais fonctionnement des climatiseurs. Lorsqu'un climatiseur ne fonctionne pas correctement, il peut libérer dans l'air des allergènes, des produits chimiques et des micro-organismes en suspension qui auraient normalement dus été piégés par des filtres.

Les climatiseurs défectueux peuvent également libérer des vapeurs chimiques provenant des produits de nettoyage ou des réfrigérants dans l'air du bâtiment. Les produits chimiques tels que le benzène, le formaldéhyde et le toluène sont toxiques et peuvent irriter le système respiratoire.

Bactéries en légion

Les systèmes de climatisation mal entretenus peuvent également abriter des bactéries pathogènes susceptibles de provoquer des infections graves.



La Legionella pneumophila est la bactérie responsable de la « maladie du légionnaire », une infection pulmonaire. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol. Elle se développe généralement dans les environnements riches en eau, tels que les jacuzzis ou les systèmes de climatisation.

Les climatiseurs doivent être correctement désinfectés et entretenus pour éviter la propagation des infections. Image: Shutterstock

La légionellose se contracte le plus souvent dans des lieux collectifs tels que les hôtels, les hôpitaux ou les bureaux, où la bactérie a contaminé l'eau. Les symptômes de la maladie du légionnaire sont similaires à ceux de la pneumonie:

Toux.

Essoufflement.

Gêne thoracique.

Fièvre et symptômes grippaux généraux.

Les symptômes apparaissent généralement entre deux et quatorze jours après la contamination par les légionelles.

Les infections à Legionella peuvent être mortelles et nécessitent souvent une hospitalisation. La guérison peut prendre plusieurs semaines.

Infections fongiques et virales

L'accumulation de poussière et d'humidité à l'intérieur des systèmes de climatisation peut également créer des conditions propices à la prolifération d'autres microbes infectieux.

Par exemple, des recherches sur les systèmes de climatisation des hôpitaux ont montré que des champignons tels que les espèces Aspergillus, Penicillium, Cladosporium et Rhizopus s'accumulent fréquemment dans les zones riches en eau des systèmes de ventilation hospitaliers.

Ces infections fongiques peuvent être graves chez les patients vulnérables, tels que ceux qui sont immunodéprimés, qui ont subi une greffe d'organe ou qui sont sous dialyse, ainsi que chez les bébés prématurés. L'Aspergillus par exemple, provoque des pneumonies, des abcès pulmonaires, cérébraux, hépatiques, spléniques et rénaux, et peut également infecter les brûlures et les plaies.

Les symptômes des infections fongiques sont principalement respiratoires et comprennent une respiration sifflante ou une toux persistante, de la fièvre, un essoufflement, de la fatigue et une perte de poids inexpliquée.

Les infections virales peuvent également être contractées par la climatisation. Une étude de cas a révélé que des enfants d'une classe de maternelle chinoise avaient été infectés par le norovirus provenant de leur système de climatisation. Cela a provoqué une gastro-entérite chez 20 élèves.

Alors que le norovirus se transmet généralement par contact étroit avec une personne infectée ou après avoir touché une surface contaminée, dans ce cas précis, il a été confirmé que, de manière inhabituelle, le virus s'était propagé dans l'air, à partir du système de climatisation des toilettes de la classe. Plusieurs autres cas de ce type ont été signalés.

Cependant, les climatiseurs peuvent également contribuer à empêcher la propagation des virus en suspension dans l'air. Des recherches montrent que les climatiseurs régulièrement entretenus et désinfectés peuvent réduire les niveaux de circulation des virus courants, y compris le Covid-19.

Un dernier facteur

Le risque d'infection lié à la climatisation vient aussi du fait que celle-ci fait baisser le taux d'humidité de l'air. L'air intérieur est plus sec que l'air extérieur.

Passer de longues périodes dans des environnements à faible humidité peut assécher les muqueuses de votre nez et de votre gorge. Cela peut nuire à leur capacité à empêcher les bactéries et les champignons de pénétrer dans votre corps et vous rendre plus vulnérable au développement d'une infection des tissus profonds des sinus.

Comment éviter le pire?

Les climatiseurs sont conçus pour filtrer les contaminants atmosphériques, les spores fongiques, les bactéries et les virus pour les empêcher de pénétrer dans l'air que nous respirons à l'intérieur.

Mais ce bouclier protecteur peut être compromis si le filtre du système est vieux ou sale, ou si le système n'est pas nettoyé. Ainsi, il est essentiel d'assurer un bon entretien de la climatisation pour prévenir les infections liées à la climatisation.

