«C'est fini, j'arrête»: Ed Sheeran stoppera sa carrière sous cette condition

Ed Sheeran, qui est actuellement poursuivi pour plagiat, a poussé un coup de gueule devant la Cour. Un verdict devrait être prononcé ce jeudi.

Actuellement en plein procès à New York, l'artiste, âgé de 32 ans, est accusé par les héritiers de Ed Townsend, producteur du morceau Let’s Get it On, d'avoir plagié ce titre avec Thinking out loud. Si Ed Sheeran a déjà fait preuve de bonne foi en chantant devant la Cour, il semblerait qu'il perde patience. Et pour cause, il a menacé d'arrêter sa carrière s'il venait à perdre ce procès, rapport le Daily Mail.

«Consacrer ma vie entière à être un artiste et un compositeur de chansons et voir quelqu’un me rabaisser, je trouve cela insultant. Si je suis reconnu coupable, c’est fini, j’arrête» Ed Sheeran

«Je serais un sacré idiot»

Toujours selon le média britannique, le chanteur est revenu sur une vidéo diffusée pendant le procès sur laquelle on le voit passer de Thinking Out Loud à Let’s Get it On durant un concert. «Je le fais pour mes concerts», a-t-il assuré, expliquant également qu'il n'est pas le seul à faire des mashup de morceaux, dont les accords sont similaires, sur scène. «Vous pouvez passer de Let It Be à No Woman No Cry et revenir», a-t-il déclaré pour illustrer son propos.

«Et franchement, si j’avais fait ce dont vous m’accusez, je serais un sacré idiot de monter sur scène devant 20 000 personnes pour faire ça» Ed Sheeran

Si Ed Sheeran est reconnu coupable, le procès passera à une deuxième étape pour déterminer combien il doit à ceux qui l'accusent. Selon The Independent , un verdict est «imminent» et devrait tomber dans la journée.

