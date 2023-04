People

Lewis Capaldi pourrait abandonner la musique à cause de sa maladie

Le chanteur est atteint du syndrome de la Tourette, un diagnostic tombé en septembre. La maladie provoque de violentes crises et pourrait mettre un terme à sa carrière.

Plus de «Divertissement»

L'artiste écossais Lewis Capaldi a annoncé qu'il arrêterait sa carrière si sa maladie venait à s'empirer. Pour rappel, le chanteur est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. «Si j'en arrive à un point où je me cause des dommages irréparables, j'arrêterai», a t-il confirmé au média britannique The Times lors d'une interview publiée samedi 1er avril.

Pour comprendre la maladie: Qu'est-ce que le syndrome de la Tourette dont souffre Lewis Capaldi?

«Il est tout à fait possible que je doive abandonner la musique», a-t-il poursuivi. Ces derniers temps, le chanteur âgé de 26 ans a dit avoir remarqué que ses tics devenaient «assez graves» lorsqu'il se produisait sur scène.

«Il n'y a que la musique qui me fait cet effet. Sinon je vais bien. C'est étrange, mais pour l'instant, le jeu en vaut la chandelle» Lewis Capaldi

En début d'année, Lewis Capaldi a été pris de violentes crises de tics alors qu'il se produisait sur scène. Une vidéo publiée sur TikTok a par ailleurs largement circulé sur les réseaux sociaux sur laquelle on peut voir le chanteur être victime de ce trouble.

Dans un élan de solidarité, les fans ont continué à chanter Someone You Loved, la chanson que Lewis interprétait. Il n'a pu reprendre son concert que quelques minutes plus tard.

Vidéo: twitter

(sia)

Plus de people:

Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt:

1 / 16 Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: source: ap invision / joel c ryan

«Je suis paralysé d'une partie du visage» - la vidéo choc de Justin Bieber