L'humoriste et comédien genevois Alain Monney est mort

L&#039;artiste genevois Alain Monney est décédé à l&#039;âge de 75 ans en concert à Lutry le 21.11.2021.
L'artiste était notamment connu pour son rôle de Bernard dans les Pique-Meurons. Image: dr

Musicien, comédien, scénariste, homme de radio et de télévision, le Genevois Alain Monney est décédé à l'âge de 74 ans. Inoubliable Bernard des Pique-Meurons, il laisse derrière lui un héritage de taille.
L'artiste genevois Alain Monney s'est éteint à 74 ans, rapporte la RTS. Du groupe folk Aristide Padygros aux Pique-Meurons en passant par Carabine FM, Alain Monney a marqué la scène culturelle romande.

Diplômé des Ecoles d'Arts de Genève, il commence par sillonner les routes avec le groupe folk Aristide Padygros. Le groupe écume les festivals (Printemps de Bourges, Paléo Festival Nyon, Juste pour rire).

Star des Pique-Meurons

Dès 1984, il crée des émissions pour la RTS (Carabine FM, l'Heure du Secret). Son nom reste indissociable des Pique-Meurons, sitcom culte racontant les week-ends au chalet d'un couple de citadins. Diffusée au début des années 2000, la série rassemble jusqu'à 250'000 téléspectateurs.

Vidéo: RTS

Alain Monney y interprète le père de famille Bernard. Il y a trois ans, Les Pique-Meurons étaient revenus sur scène, au théâtre.

Parallèlement, il se produit comme acteur sur les scènes romandes, écrit des livres pour enfants et joue pour des cinéastes comme Claude Goretta et Claude Berri.

