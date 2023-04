People

«Mon œil est sorti de son orbite» Jeremy Renner se confie chez Jimmy Kimmel

Celui que Jimmy Kimmel surnomme «L'indestructible» a fait son retour à la télévision. Il a raconté son accident ainsi que sa convalescence et a comparé la dameuse qui l'a écrasé en janvier à un rouleau à pâtisserie géant.

Plus de «Société»

Ce lundi 10 avril, l'acteur de 52 ans était sur le plateau de Jimmy Kimmel, sur la chaine ABC. Plus de trois mois après son accident dramatique qui a failli lui couter la vie, Jeremy Renner est arrivé, sur le plateau, tout sourire, en marchant avec une canne.

Visiblement très content d'être là, il a même esquissé un timide pas de danse avant de s'asseoir. «C'était un coup de pub, n'est-ce pas?», lui demande l'animateur pour plaisanter. Blague à laquelle le comédien a répondu: «Absolument».

«Je crois parler pour tout le monde en disant que ça fait plaisir de vous voir ici» Jimmy Kimmel

Pour rappel, en janvier, Jeremy était dans sa propriété du Nevada, au lac Tahoe. Il s'est fait écraser par sa dameuse en tentant de débloquer la voiture de son neveu coincée par la neige. Il a perdu le contrôle du véhicule de sept tonnes et s'est retrouvé sous l'une des chenilles. «Vous vous êtes cassé plus de 30 os», dit Jimmy Kimmel. «Oui, 35 plus ou moins», répond avec détachement l'acteur, avant de déclarer qu'il avait été «très chanceux».

Malgré la gravité de l'accident, l'animateur a réussi à apporter un peu de légèreté à la situation: «N'est-ce pas drôle de dire que vous avez eu de la chance après vous êtes fait roulé dessus par une dameuse qui vous a cassé tous les os?» Jeremy a ensuite comparé la dameuse à un rouleau à pâtisserie géant: «Mon œil est sorti de son orbite, c'était bizarre», ajoutant qu'il avait un poumon affaissé, mais que ce n'est pas grave, puisqu'il en un autre.»

L'interview complète à voir ici:

Vidéo: youtube

Il raconte également qu'il est resté allongé dans la neige 45 minutes jusqu'à ce que l'hélicoptère l'emmène à l'hôpital. Ça lui a laissé pas mal de temps pour réfléchir: «Je me suis mis dans la peau de mes proches et je me suis demandé comment eux voyaient la situation, quelle était leur perspective.»

Il a également confié qu’il avait tenté de sortir de l’hôpital à plusieurs reprises et avait failli en être expulsé. «Je retourne dans cet hôpital cette semaine pour m’excuser auprès de chacune des infirmières.»

Plusieurs de ses amis acteurs, notamment ceux du clan Marvel, sont venus à son chevet. «Ce sont de terribles acteurs, ils n'arrivaient pas à cacher que j'avais l'air affreux», a-t-il plaisanté, tout en admettant que ces réactions lui avaient fait penser qu'il n'allait peut-être pas s'en sortir.

Mais «show must go on!», comme dirait Afida Turner. L’acteur est prêt à remettre le pied à l'étrier. Il n'était pas seulement venu pour faire des courbettes à Jimmy Kimmel, il était aussi là pour faire la promo de sa nouvelle série documentaire diffusée sur Disney+. Rennervations (ou Rénovations sur mesure, en français) est disponible sur la plateforme de streaming dès mercredi 12 avril. Entouré d'une équipe d'experts, il transforme de vieux bus et camions en repensant leur fonction et en les mettant à disposition de communautés locales dans différentes parties du monde.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Toute l'actu de Jeremy Renner:

A Bali, ça se tape dessus pour une vague

Vidéo: watson

On se quitte sur des photos d'ours rigolos: