Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid

D'ailleurs, Emrata ne chaume pas. Fin août, elle a eu un date avec un certain Brad Pitt, l'un des célibataires les plus convoités de la planète. Ils ont été aperçus à Paris main dans la main.

Le 8 septembre, elle a demandé le divorce, elle qui était mariée à Sebastian Bear-McClard depuis quatre ans et avec qui elle a un enfant. Mais le cool kid de Manhattan a eu la mauvaise idée de la tromper et la très mauvaise idée de se faire pincer.

Kim K. et Scott Disick poursuivis pour escroquerie, on leur réclame 40 millions

M6 aime la Suisse comme elle rêve d'aimer la France

Pardonnez les journalistes d'«Enquête Exclusive» qui, dimanche soir, ne savaient pas tellement ce qu'ils faisaient quand ils ont voulu nous aimer très fort.

Dimanche soir, les journalistes de l'émission «Enquête Exclusive», emmenés par le BHL des enquêteurs, Bernard de la Villardière, ont visité notre pays. Et si la bande-annonce, publiée plus tôt cette semaine, se foutait gentiment de nos clichés, le reportage, lui, ressemble plus volontiers à un «je t'aime» prononcé au premier rendez-vous: hâtif et aveuglé.