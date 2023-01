«Espèce de clown, t'as pas honte?»: Booba insulte Cyril Hanouna

«Harry et moi, on est comme 2 palmiers»: Meghan se confie sur sa nouvelle vie

Beyoncé crée le scandale en chantant à Dubaï

La diva du R&B a fait son retour sur scène samedi, à Dubaï. Problème: selon de nombreux détracteurs, la capitale des Emirats arabes unis décrédibilise l'icône LGBTQIA+ et afroféministe.

Les combats de Beyoncé sont-ils à géométrie variable? C'est, du moins, le débat qui est lancé depuis qu'elle s'est produite sur scène dernièrement. Ce samedi 21 janvier, la star américaine a réinterprété ses plus gros classiques comme Drunk in Love (2013) et Beautiful Liar (2007), à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'hôtel Atlantis The Royal, à Dubaï.