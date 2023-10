Vidéo: watson

Rendons hommage à Chandler avec ses meilleures blagues

Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, a été retrouvé mort à son domicile à l’âge de 54 ans. Retour sur les meilleures blagues de ce personnage aussi drôle qu'attachant.

Chandler Bing qu'incarnait l'acteur Matthew Perry pendant 10 ans dans la série culte Friends était un personnage inimitable. À la fois sincère et sensible, il était également pourvu d'une faculté de répartie légendaire où les vannes fusaient à chaque épisode. Il était l'ami d'enfance de Ross, le meilleur ami de Joey, le mari de Monica, mais surtout un personnage particulièrement attachant pour tous ceux qui ont grandi ou vieilli avec la série.

Un personnage élastique, avec un brin de Jim Carrey en lui, capable de faire rire avec ses grimaces, ses répliques et son inégalable sens du rythme. Matthew Perry nous a quittés mais Chandler Bing, lui, sera toujours un ami vers qui on peut se tourner quand on a besoin de sourire.

La nouvelle de son décès samedi à l’âge de 54 ans a touché nombre de ses fans, et pour lui rendre hommage, nous avons choisi de compiler quelques extraits issus des nombreux épisodes qui ont fait briller le génie comique de Matthew Perry. Sans nul doute que ces trois minutes de réparties vont vous donner l'envie de revoir la série, toujours disponible sur Netflix.

