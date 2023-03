Le film pornographique, ou érotique (on ne connaît pas encore son contenu) avec Michel Houellebecq et une jeune étudiante pourrait être diffusé. keystone / instagram

Houellebecq réagit à son film porno: «J'ai tellement honte»

Michel Houellebecq s'est retrouvé dans un film pornographique avec une jeune étudiante amsterdamoise. Il veut le faire interdire, mais la justice néerlandaise lui a récemment donné tort. L'écrivain assure qu'il a été piégé — l'auteur du film veut absolument le diffuser. Le bras de fer est engagé.

Nouveau revers pour Michel Houellebecq: l'auteur figure dans un film pornographique non-diffusé et fait tout son possible pour interdire sa sortie en ligne. Un tribunal des Pays-Bas vient de refuser sa demande, ont rapporté Le Figaro et Libération.

Sera-t-il possible de bientôt voir les galipettes entre la sensuelle étudiante néerlandaise et actrice porno Jini van Rooijen et Michel? Lui «qui baise comme un fou» et est «très viril avec les femmes» — oui, on en profite pour ressortir quelques-unes des punchlines du réalisateur tirées de son interview avec Vice.

Plateforme de streaming porno

«Kirac 27» devrait donc bel et bien être diffusé en ligne. Michel Houellebecq a fait appel du verdict. L'auteur estime avoir été piégé par le réalisateur, Stefan Ruitenbeek.

Houellebecq a donc signé pour coucher avec une sensuelle étudiante face caméra, d'ailleurs présente sur OnlyFans, et peste qu'il s'est fait manipuler et que la démarche artistique qui lui a été vendue ne correspond pas au film s'apprêtant à être diffusé en ligne. Même s'il admet volontiers dans son billet publié sur la Règle du jeu, parlant de lui à la troisième personne, que:

«Stefan Ruitenbeek a convaincu Michel Houellebecq à participer à une performance porno-artistique en décembre 2022» Michel Houellebecq la règle du jeu

Tout cela a l'air bien clair... Toutefois:

«Il avait été convenu que l’écrivain porterait un masque et ne serait pas reconnaissable» Michel Houellebecq la règle du jeu

Houellebecq n'aurait pas non plus apprécié que l'équipe de tournage l'ait accueilli dès la sortie du train à Amsterdam, sans prévenir. Les caméras étaient partout durant plusieurs jours, ce qui a déplu à l'écrivain et, au terme de plusieurs jours de tension, il a fini par renvoyer le réalisateur hors de sa chambre d'hôtel, coupant toute communication et indiquant qu'il prendrait en charge tous les frais. «Nous ne nous sommes pas revus depuis», explique le premier intéressé.

«Piégé par des méthodes de tournage sauvage, avec des images prises à la volée, Michel Houellebecq met fin à l’entreprise» Michel Houellebecq la règle du jeu

Extension du domaine de la lutte juridique

En cause dans toute l'histoire: le texte du contrat, que Michel Houellebecq a publié sur la Règle du jeu. En voici un bref extrait, qui concerne aussi la femme de l'auteur, Lysis (qui n'apparaît pas nue):

«Les visages de Michel et Lysis Houellebecq ne seront jamais montrés dans un même plan où figurera l'imagerie du pénis de Michel ou du vagin de Lysis» Point 1.3 au contrat

Libération rapporte que ce point devra être bel et bien respecté par Stefan Ruitenbeek dans le montage de son film, ce qui aura pour conséquence de «semer le doute entre fiction et réalité» et «entretenir l’idée d’éventuelles doublures». Mais concernant la validité finale du contrat, pour le tribunal compétent, les choses sont claires:

«Il est incompréhensible que Houellebecq ait participé aux enregistrements s'il trouvait le contrat vraiment problématique» Communiqué de la justice néerlandaise libération

Un autre argument a été retenu par la cour, qui juge que l'homme n'en est pas à son premier bout de papier griffonné:

«En tant qu'écrivain, Michel Houellebecq a une grande expérience des contrats et il n'était pas en droit de l'annuler» Avocat de Stefan Ruitenbeek le figaro

Michel Houellebecq assure, dans son billet de la Règle du jeu, qu'une partie des plans a pourtant été tournée avant la signature du contrat.

Soumission administrative

Le texte de Houellebecq sur la Règle du jeu est d'ailleurs titré: «Que celui qui n'a jamais signé un contrat sans le lire me jette la première pierre». Une défense un peu faiblarde, pour le reste surprenante provenant de l'écrivain incisif, sulfureux et d'habitude jamais prompt à reculer devant une polémique — et qui n'aura pas convaincu la cour.

L'auteur en remet plusieurs couches, indiquant que «la société ne repose pas sur un contrat, ni même sur des contrats, puisque presque personne ne les lit», et de compléter: «la société repose sur une certaine confiance mutuelle». Et dans une récente interview au Tages-Anzeiger, il déclarait platement:

«C'est peut-être la chose la plus stupide que j'ai faite de ma vie» Michel Houellebecq tages-anzeiger

Et concernant les contrats, il y indique que, d'habitude, c'est son agent qui les lui prépare. Cette fois-ci, il aurait signé seul, dit-il, alcoolisé:

«J'ai signé ce contrat sans en discuter avec mon agent. J'ai tellement honte» Michel Houellebecq tages-anzeiger

L'auteur du film, lui, n'en démord pas, et préfère jouer la carte de la sympathie pour l'écrivain:

«J'ai toujours eu l'intention de faire un portrait intègre. J'espère que Michel sera heureux du résultat» Stefan Ruitenbeek libération

Alors, Michel Houellebecq aurait-il mieux faire de lire ce plutôt court et concis «contrat aberrant, signé à toute vitesse dans une chambre d’hôtel», plutôt que de signer à la va-vite? L'appel le dira.