Passez vos fenêtres en mode hiver: l'astuce simple pour faire des économies

L'hiver approche. Et avec ça, la crainte de voir ses factures d'énergie, et surtout de chauffage, prendre l'ascenseur. Mais il existe des tips qui vous aideront à gratter quelques sous. En voici une qui concerne vos fenêtres.

Alors que Genève et Vaud ont récemment communiqué leurs mesures d'économie d'énergie, certains se sont montrés plus astucieux pour gaspiller le moins d'argent et d'énergie possible cet hiver. C'est notamment le cas de ce site, qui partage une astuce d'une simplicité déconcertante.

Pour réduire la facture de chauffage et ainsi économiser de l'énergie, il vous suffit de... bien régler vos fenêtres. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais comment direz-vous? Pas de panique, on vous explique tout.

Un simple réglage de vos fenêtres suffit

Chauffage à bois, au sol, au gaz ou électrique, cette méthode vous permettra de garder la chaleur à l'intérieur, mais surtout d'éviter que l'air glacial de l'hiver ne pénètre dans votre logement. Nul besoin de faire appel à un professionnel, il ne vous faudra qu'un tournevis ou une pince pour réaliser ces trois petites étapes:

Ouvrez la fenêtre que vous voulez passer en mode hiver. Vous verrez une petite goupille sur le montant en métal.

Si cette goupille est mal serrée ou placée, on dit que la fenêtre a du «jeu»: autrement, il y a un espace entre le joint du cadre et la fenêtre en elle-même. C'est la raison pour laquelle l'air s'y infiltre et passe du côté intérieur.

Image: watson

Avec un tournevis adapté, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

Refermez la fenêtre.

En vidéo, ça donne ça 👇 Vidéo: extern / rest

Il ne reste plus qu'à réaliser la même chose sur toutes les autres fenêtres si besoin. Notez également que cette astuce fonctionne aussi bien avec les fenêtres en PVC qu'en alu. Mais attention, il ne faut surtout pas forcer, au risque de bloquer la fenêtre. Si cette petite tête ronde ne tourne pas, cela signifie qu'elle est déjà assez serrée.

A vos tournevis! (sia)