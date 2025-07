TikTok s'infiltre partout, même sous l'eau. Image: fStop

Cette tendance beauté à la piscine dégoûte

Des TikTokeuses suivent une tendance qui fait polémique: se maquiller dans la piscine. De quoi agacer les internautes.

Lukas Armbrust / watson.de

Plus de «Société»

Il existe des motivations très diverses pour partir en vacances: échapper au quotidien, faire le plein d'énergie, vivre des aventures, rencontrer de nouvelles personnes et cultures, passer du temps en famille et avec des amis... ou simplement passer sept jours au soleil au bord de la piscine de l'hôtel.

Cependant, à l'ère d'Instagram et de TikTok, un autre motif joue un rôle pour certains: la mise en scène de soi. Désormais, certaines personnes choisissent leurs destinations de vacances uniquement en fonction de leur potentiel «instagrammable».

Il s'agit donc de dénicher des lieux qui se prêtent à des photos esthétiques, capables de générer un maximum d'engagement sur les réseaux sociaux. Plus il y a de «J'aime» et de commentaires, mieux c'est. Pour cela, il ne suffit pas que la plage, la vieille ville ou la piscine soient photogéniques, la personne elle-même doit l'être aussi.

Le «Pool-Make-up»

Il n'est donc pas surprenant que certaines influenceuses réfléchissent minutieusement aux tenues qu'elles porteront pendant leurs vacances. Nouveau jour, nouveau look, nouvelles photos: l'algorithme doit être alimenté. Pour certaines personnes, un maquillage impeccable est également essentiel, et elles ne veulent pas y renoncer, même dans la piscine.

C'est du moins ce que l'on pourrait penser au vu de certaines vidéos sur TikTok. On y trouve de jeunes femmes qui parlent de leur «Pool Side Make-up Routine» ou qui partagent un «Get Ready With Me – Pool Edition» avec leurs followers.

Sur l'une des vidéos postées sur cette trend, l'on peut apercevoir une TikTokeuse émerger de la piscine puis réaliser une routine de maquillage complète au bord du bassin. Elle commence par un hydratant liquide, un produit cosmétique censé apporter de l'humidité. Ensuite, elle applique, entre autres, de l'anticerne, du gloss et du mascara.

#5minutemakeup #pool #poolmakeup ♬ Originalton - Janina|🎀 @janina.schmedt grwm Pool Edition - 💦🐚🌸🐬 wurde so beobachtet 👀 hättet ihr euch das getraut ? @Nø Cosmetics - Liquid Hydrator @Beauty Of Joseon CS @maybelline de - Superlock @L’Oréal Paris - Lumi Glotion Medium Glow 903 @elfcosmetics shade 4 Medium @Too Faced - chocolate Souffle @CAIA Cosmetics - Sweet Craving @Diorbeauty - 001 Universal @essence.cosmetics - Concealer Medium Essence - Lipgloss 105 Flower Blossom @Charlotte Tilbury - Air Brush Loreal - 3 Second Setting Mist #makeup Un exemple de vidéo suivant la trend «Pool make-up».

«On m'a observée comme ça. Auriez-vous osé?», demande la TikTokeuse sous sa vidéo. À la fin du clip, on la voit replonger dans l'eau chlorée de la piscine.

Dans une autre vidéo, une jeune femme à l'accent britannique se montre également en train d'émerger d'une piscine et commencer sa routine de maquillage. Elle n'utilise que trois produits: un pour la peau, un pour les sourcils et un pour les lèvres. Aucune des deux TikTokeuses ne révèle combien de temps ce «Pool Side Make-up» tient.

Des risques pour la peau

Cependant, dans les commentaires, plusieurs internautes expriment des doutes quant à la pertinence de cette routine beauté. «Pourquoi se maquiller à la piscine?», demande un utilisateur. Une autre écrit:

«On ne peut pas simplement profiter de la piscine, sans rien?»

Bien sûr, de nombreux compliments s'accumulent aussi dans la section des commentaires, mais une autre chose préoccupe de nombreux viewers:

«C'est hyper peu hygiénique»

Une internaute écrit sous la vidéo de la « 3-Step Pool Side Routine»:

«Directement sur la peau, alors qu'il y a encore du chlore dans les pores?»

Dans un second commentaire, elle précise, en parlant des fonds de teint:

«Cela ne devrait pas être appliqué sur une peau sale, car cela emprisonne la saleté dans les pores»

Un impact sur les autres baigneurs

Et elle n'a sans doute pas tort. «Lorsque le maquillage sèche sur une peau humide, diverses irritations peuvent survenir et des bactéries peuvent s'accumuler sur la peau», explique la dermatologue Jeannette Graf, citée par le portail en ligne telegrafi.

De manière générale, le chlore déshydrate la peau et peut même endommager sa barrière naturelle. De plus, si le maquillage n'est pas résistant à l'eau, des pigments et d'autres composants peuvent se dissoudre dans l'eau, provoquant ainsi des irritations cutanées chez les autres baigneurs.

Les propriétaires de piscines ne doivent pas non plus être ravis des tutoriels de maquillage dans l'eau. En effet, les huiles, les silicones et les particules colorées contenus dans les produits cosmétiques peuvent, dans certaines circonstances, troubler l'eau, boucher les filtres et potentiellement compliquer la désinfection.