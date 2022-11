Plus de 50% des gens sont contactés par un défunt: «Pour eux, c'est réel»

J'ai l'habitude de reconnaître au grincement des marches d'escaliers la personne qui monte. Je me dis, tiens, c'est Vimke qui monte les escaliers. J'étais très détendu. C'est comme quelque chose qui m'a paru naturel, normal, sans aucune forme d'anxiété. Elle monte. Je la vois apparaître dans l'embrasure de la porte. Elle est rayonnante. Elle a un sourire radieux. Elle me regarde. Je la suis du regard et elle se plaque contre moi. Et là, j'ai une sensation de chaleur, de rayonnement extraordinaire. Je n'ai jamais éprouvé cela. Tout à coup, ça s'escompte. Ça fait 19 ans, je m'en rappelle comme si c'était ce matin.

Témoignage de Blaise Chappaz, ingénieur valaisan, qui a raconté l'expérience vécue quelques semaines après le décès de sa femme, en 2003.