Qui met des plantes dans son garde-manger? Et qui a les moyens d'avoir un garde-manger plus grand qu'un salon? Image: watson / dr

Cette tendance débile pousse à ranger sa cuisine comme un psychopathe

«Comment ça, tu n'as pas une pièce entière juste pour ranger tes courses dans des bocaux en verre triés du plus petit au plus grand? Darling, that's so sad! Tu dois reprendre ta vie en main! Vite!»

Plus de «Société»

Vous achetez des pâtes Barilla vendues dans leurs boîtes en carton bleu? Vous vous empressez de déchirer lesdites boîtes à votre retour des courses pour ensuite ranger vos farfalles dans des bocaux en verre? Bocaux que vous entreposez ensuite dans un garde-manger plus épuré qu'un showroom où sont vendus des meubles très chers en bois massif? Les psychopathes, vous pouvez disposer, merci.

Si vous faites partie de la team «je suis quelqu'un de normal, issu de la classe moyenne et je balance mes courses dans un placard trop petit», sachez que ces gens bizarres sont simplement des adeptes de la tendance du «Pantry Porn» (il faut le lire avec l'accent américain dans votre tête).

Si vous postez ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag #pantryporn, please unfollow me. Image: instagram

Qu'est-ce donc encore que cette sorcellerie ?

Cette tendance du «garde-manger porno», en français, c'est ce concept de sociopathe qui consiste à ranger ses provisions de façon esthétique, dans des boîtes, bocaux et paniers qui coûtent plus chers que la nourriture qu'ils contiennent, et si possible dans un garde-manger. Oui, il faut consacrer une pièce entière à cette lubie (allez bye les pauvres). Idem avec le frigo: les aliments rouge ensemble, les légumes vert ensemble, et les bouteilles alignées de la plus petite à la plus grande.

«Si on suit cette logique, il faut faire pareil avec les briques de lait et de thé froid de la Migros?» Vous, dans votre tête (avec l'accent de votre bled mal famé cette fois).

«Bande de fous, surtout pas! Il faut acheter de jolies bouteilles et des carafes en verre pour ranger votre disgracieux thé industriel.» Les pantrypornistes, sur un petit ton désagréable et empli de jugement.

Évidemment, il faut s'en vanter ensuite sur les réseaux sociaux. Les gens (normaux) qui ont des grains de polenta qui tapissent le fond du placard, vous avez besoin d'une démonstration? Voici. 👇🏽

Encore une vidéo, avant qu'on ne démonte ensemble cette tendance débile? Avec plaisir. Regardez comme cette femme semble heureuse d'être une cinglée du rangement. Habillée tout en blanc, elle ne doit pas faire la cuisine très souvent. 👇🏽

Pourquoi le « Pantry Porn », c'est de la connerie ?

Ce sont surtout les influenceuses aisées qui mettent en avant cette façon d'organiser ses courses. Soit un idéal difficile à atteindre si on n'a pas un compte bancaire qui déborde. On est dans une période d’inflation, la priorité du commun des mortels, c’est quand même d’abord de faire bouillir la marmite avant de ranger ses bocaux comme un arc-en-ciel.

Au-se-cours. Image: instagram

Sans parler du fait qu'à une époque où on essaie un tant soit peu de limiter la casse côté gaspillage alimentaire, faire ses courses en fonction d'une certaine esthétique plutôt que selon ses besoins, c'est quand même pas super smart. Car oui, si vous mangez 200 grammes de pâtes, il faut vite aller en racheter, sinon c'est moche: les bocaux ne sont plus remplis à la même hauteur. Sacrilège!

Citons encore un point non négligeable: le «Pantry Porn» donne une image pas terrible de la femme. Comme si, en 2023, on avait que ça à faire. Ranger? Organiser? Acheter des bocaux pour y balancer les aliments qui sont déjà vendus dans des contenants? Nope.

Vous aimez trier mais vous êtes pauvre ?

Si vraiment, cet article sur cette tendance débile ne vous a pas rebuté, déjà, vous pouvez consulter et puis j'ai une astuce pour vous, garantie sans gaspillage alimentaire: vous pouvez trier les applications de votre téléphone par couleur, comme ma collègue Marie-Adèle (cette sociopathe). Les bleues ensemble, avec LinkedIn, puis Facebook, puis Twitter, les rouges ensemble, si possible dans cet ordre: Airbnb, YouTube et Strava (oui je sais, elle est orange, c'est mon article, je fais ce que je veux). Idem avec les vertes, avec WhatsApp, Uber Eats et Spotify.

Ainsi, pas besoin de ranger les citrons, les oranges et les tomates en arc-en-ciel dans une pièce consacrée à ça! Les applications organisées façon dégradé de couleurs, c’est joli aussi, ça ne prend pas de place chez vous, ça occupe les gens qui ont des TOC et c’est gratuit!

C'est oppressant. Image: instagram

À très vite pour de nouvelles tendances débiles et des astuces home made pour les pauvres!

Vidéo: watson

Et sinon ...

Les looks les plus improbables de Coachella 2023: